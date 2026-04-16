Poginuo nekadašnji golman Arsenala i Juventusa

Poginuo nekadašnji golman Arsenala i Juventusa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Velika tragedija u Salcburgu, život je izgubio bivši reprezentativac Austrije.

poginuo aleks maninger bivsi golman arsenala i juventusa Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Užasne vijesti iz svijeta fudbala. Bivši golman Juventusa i Arsenala Aleks Maninger poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 48. godini.

Kako se navodi u izvještaju policije, on je nastradao na neobezbeđenom pružnom prelazu u Salcburgu kada je voz naletio na njegov automobil.

Maninger je bio prvi Austrijanac koji je ikada igrao za Arsenal i osvojio je titulu Premijer lige i FA kup sa "tobdžijama" u sezoni 1997/98.

Golman je napustio Hajberi 2002. godine nakon što je ispao iz konkurencije, a zatim je u karijeri igrao za još 10 klubova uključujući Torino, RB Salcburg, Udineze, Juventus i Augzburg, prije nego što se vratio u Premijer ligu.

Kada je napustio Augsburg 2016. godine, Maninger je trenirao sa Liverpulom kako bi održao kondiciju za utakmice dok je tražio klub, ali nikada nije zabilježio zvanični nastup za "redse". Za reprezentaciju Austrije je branio 33 utakmice.

Možda će vas zanimati

