Aleksandra Krunić ide po titulu u Madridu: Sa Kristinom uživa na terenu, neverovatan preokret

Aleksandra Krunić je u tandemu sa Kristinom Mladenović prošla u polufinale turnira u Madridu. Njih dvije napadaju titulu.

Aleksandra Krunić ide po titulu na Mastersu u Madridu. U tandemu sa Kristinom Mladenović je prošla u polufinale. U četvrtfinalu su njih dve posle drame i tri seta pobedile Su-Vej Hsieh i Sofiju Kenin - 3:6, 6:4, 10:4.

Odigrale su veoma loš prvi set, gubile sa 5:1 i nisu imale previše šansi u tom delu igre. Pretrpele su prve i brejk u drugom i gubile sa 4:3, ali su se tada "probudile". Od tog momenta su osvojile tri gema u nizu i izjednačile (6:4). Treći set se igra na 10 dobijenih poena i tamo je bilo drame, počelo je sa četiri mini-brejka. Aleksandra i Kristina su prve potvrdile svoje servise, povele sa 7:2 i onda uspele da privedu meč kraju.

Za prolaz u finale igraće protiv drugih favorita - Tejlor Taunzend (Amerika) i Katerine Sinijakove (Češka).

