logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Krunić ide po titulu u Madridu: Sa Kristinom uživa na terenu, neverovatan preokret

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Aleksandra Krunić je u tandemu sa Kristinom Mladenović prošla u polufinale turnira u Madridu. Njih dvije napadaju titulu.

Aleksandra Krunić i Kristina Mladenović u polufinalu dublova u Madridu Izvor: EPA-EFE/KIERAN GALVIN/Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aleksandra Krunić ide po titulu na Mastersu u Madridu. U tandemu sa Kristinom Mladenović je prošla u polufinale. U četvrtfinalu su njih dve posle drame i tri seta pobedile Su-Vej Hsieh i Sofiju Kenin - 3:6, 6:4, 10:4.

Odigrale su veoma loš prvi set, gubile sa 5:1 i nisu imale previše šansi u tom delu igre. Pretrpele su prve i brejk u drugom i gubile sa 4:3, ali su se tada "probudile". Od tog momenta su osvojile tri gema u nizu i izjednačile (6:4). Treći set se igra na 10 dobijenih poena i tamo je bilo drame, počelo je sa četiri mini-brejka. Aleksandra i Kristina su prve potvrdile svoje servise, povele sa 7:2 i onda uspele da privedu meč kraju.

Za prolaz u finale igraće protiv drugih favorita - Tejlor Taunzend (Amerika) i Katerine Sinijakove (Češka).

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:41
Srđan Đoković sam stigao u Beogradu: Snimili smo Novakovog oca na aerodromu, uleteo u besnu mašinu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Krunić Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC