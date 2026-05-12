Nova glavobolja za Sašu Obradovića: Crvena zvezda strijepi pred potencijalni vječiti derbi

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde nije mogao da računa na Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića protiv Cedevita Olimpije, a sada su crveno-bijeli u strahu od nove povrede.

Ebuka izundu se povrijedio na mecu sa cedevita olimpijom

Nova glavobolja za trenera Crvene zvezde Sašu Obradovića. Centar crveno-bijelih Ebuka Izundu povrijedio se tokom druge utakmice sa Cedevita Olimpijom u Ljubljani i nije se vraćao na teren.

Nigerijac se sredinom druge četvrtine sudario koljenom sa jednim od igrača Olimpije i nije mogao da nastavi meč. Ono što može da bude ohrabrujuće je to što se vratio na klupu i tu ostao do kraja utakmice, doduše u civilu. Više informacija će biti poznato poslije ljekarskih pregleda i pred majstoricu za plasman u polufinale ABA lige koja je na programu u petak.

To bi bio veliki hendikep za crveno-bijele, pošto Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj i dalje traže pravu formu poslije teških povreda. 

Ko je sve povrijeđen?

Saša Obradović nije mogao da računa na Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića u prve dvije utakmice u četvrtfinalnoj seriji, pa su Tajson Karter i Džared Batler preuzeli ulogu plejmejkera. Prema posljednjim informacijama sa Malog Kalemegdana Miler-Mekintajer se i dalje oporavlja od povrede koljena, dok je Stefan Miljenović skinuo "čizmu" u ponedjeljak. On se oporavlja od povrede zgloba koju je zaradio još pred početak KLS-a.

Ono što je pozitivno je da se Čima Moneke vratio u sastav nakon što je doživio lakšu povredu šake. On je u Ljubljani odigrao nešto manje od 14 minuta i definitivno se očekuje njegov vrći doprinos u odlučujućem duelu. Eventualni povratak nekog od plejmejkera bi definitivno mnogo značio crveno-bijelima u nastavku plej-ofa, kako bi Batler i Karter mogli više da doprinesu sa svojih "prirodnih" pozicija. Izvjesnije je da će se prvi na teren vratiti Miljenović ali pitanje je koliko Zvezda može u završnici bez najstandardnijeg igrača ove sezone...

Ebuka Izundu udara igrača Bajerna glavom
Izvor: Arena 1 Premium
