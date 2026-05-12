Šokantan poraz Crvene zvezde u Ljubljani: Cedevita Olimpija nadoknadila 20 razlike!

Nebojša Šatara
Ljubljanska Cedevita Olimpija je izjednačila na 1:1 u pobjedama protiv Crvene zvezde u četvrtfinalnoj seriji ABA lige.

Cedevita Olimpija izjednačila protiv Crvene zvezde 1-1 Izvor: ABA league/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u drugom meču četvrtfinalne serije ABA lige od Cedevita Olimpije poslije šokantne završnice rezultatom 92:86, tako da će majstorica u Beogradu odlučiti ko će na megdan Partizanu.

Prokockali su crveno-bijeli +20 iz prvog poluvremena, dozvolili rivalu seriju početkom treće dionice, a onda i preokret na tri minuta prije kraja. Mnogo bolju završnicu su odigrali izabranici Zvezdana Mitrovića i produžili sebi "život" u regionalnom takmičenju...

Crvena zvezda je odigrala jako dobro prvo poluvrijeme. Potpuno su otjerali domaće igrače od koša koji su od starta meča ušli u probleme i morali da rješavaju sa distance, što im nije najbolje polazilo za rukom. Kao i u prvom duelu, izabranici Saše Obradovića su dominirali u reketu i uglavnom postizali poene preko centara, ali ih je služio i šut sa distance.

Džordan Nvora je u prvih 20 minuta šutirao nepogrešivih 3/3, a dobre šuteve su uzimali i Semi Odželej, Džared Batler i Nikola Kalinić. Već u prvoj četvrtini je prednost bila dvocifrena, da bi u drugoj porasla na +20. Uslijedila je reakcija izabranika Zvezdana Mitrovića koji prave seriju 6:0, a onda na krilima Stjuarta i Gibsona, koji pogađa na isteku prvog poluvremena, odlaze na pauzu sa koliko-toliko pristojnim zaostatkom - 40:51.

U drugom poluvremenu smo gledali potpuno drugu priču. Odmah su domaći zaigrali agresivniju odbranu i potpuno poremetili napad Crvene zvezde koji su u odsustvu Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića predvodili Tajson Kartera i Džared Batler. Nijedan od njih dvojice nisu bili na visini zadatka ove večeri, i to je glavni razlog što su košarkaši Cedevita Olimpije stigli do preokreta.

To su uspjeli u momentima kada na terenu nije bilo najboljeg pojedinca Umodže Adejemija Gibsona, ali kada se vratio na teren, napravio je razliku i uz nekoliko ključnih poteza u finišu bio jedan od glavnih pokretača preokreta.

Pokušavali su crveno-bijeli da se vrate preko Nvore i Batlera, ali birali su jako loša rješenja u posljednjim minutima, da bi im konačno presudila trojka, a onda i slobodna bacanja Alekseja Nikolića.

Gibson je bio najbolji kod pobjednika sa 26 poena, osam skokova i pet asistencija. Ispratio ga je Divajn Stjuart sa 20 poena, Aleksej Nikolić sa 13 i Tomas Kenedi sa 10.

Nvora je ponovo bio najbolji u Zvezdi sa 22 poena, 15 je dodao Batler, a još su bili dvocifreni Džoel Bolomboj 11, Karter 10.

