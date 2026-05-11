"Već smo ih jednom pobijedili": Zvezdan Mitrović sanja da ponovi senzaciju protiv Zvezde

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović vjeruje u svoj tim pred novi okršaj sa Crvenom zvezdom

Izvor: MN PRESS

Crvenu zvezdu očekuje novi izazov u utorak od 19 časova u Ljubljani. Cedevita Olimpija ne želi da se preda, naročito ne na domaćem terenu. Trener tima iz Slovenije Zvezdan Mitrović najavio je meč protiv crveno-bijelih i tom prilikom istakao da se nada novoj pobjedi svog tima protiv evroligaša.

U plej-ofu ABA lige, Cedevita Olimpija ima priliku da iznenadi tim Saše Obradovića.

"Moramo da pokušamo da prikažemo prije svega bolju odbrambenu partiju nego u Beogradu na prvoj utakmici. U napadu je ta utakmica bila na sasvim solidnom nivou. Svjesni smo protiv koga igramo i kakav kvalitet je sa druge strane. Na praktično svim pozicijama imamo manjak i u visini i u fizičkoj snazi, ali momci su spremni za borbu. Očekujem pravu, poštenu i borbenu utakmicu. Nadam se da će doći i naši navijači da nas podrže, da nas bodre i daju nam dodatnu energiju koja nam je na ovakvim mečevima neophodna", započeo je Mitrović.

"Ako želimo da pobijedimo Crvenu zvezdu, moraćemo da igramo iznad svojih mogućnosti, iznad svog uobičajenog nivoa. Protiv njih smo ovdje već ostvarili važnu pobjedu i volio bih da to uspijemo da ponovimo i da seriju još ne završimo. Vidjeli ste kakve je šuteve pogađao Nvorа. To su bili teški šutevi sa sedam metara, preko ruke, zaista vrhunska i majstorska rješenja. Za ovakvu utakmicu protiv takvog tima, mora i kod nas neko da pogodi neki izuzetan koš, uloži dodatni napor i doprinese kojim skokom više.

Uvijek naglašavam da je protiv tako atletskih igrača veoma teško igrati, a upravo su skokovi u napadu u određenim trenucima bili i presudan faktor. Pripremali smo se sasvim normalno, uspjeli smo i malo da se odmorimo. Odigrali smo utakmicu domaćeg prvenstva, a osim toga nije bilo nikakvih posebnih priprema. U ponedjeljak smo odradili dio treninga, a u utorak prije podne nas očekuje još nekoliko završnih detalja i to je to", zaključio je Mitrović.

Pred važan meč Cedevita Olimpije oglasio se i bivši košarkaš Partizana Aleksej Nikolić. "Svjesni smo da smo u prvoj utakmici imali priliku da iznenadimo protivnika. Ipak, primili smo previše poena - sto poena Crvena zvezda je sigurno neprihvatljivo. Naravno, treba priznati i kvalitet rivala, kod kojeg je do izražaja došao individualni kvalitet. I mi smo u određenim trenucima napravili neke greške zbog kojih im nismo uspjeli dodatno da otežamo posao.

Dobra partija u prvoj utakmici daje nam samopouzdanje i nadu pred drugi meč u Stožicama. Takođe bih pozvao navijače da dođu u što većem broju i podrže nas, kao što su to već mnogo puta učinili ove sezone, i pomognu nam da izborimo treću utakmicu. Ne želimo da završimo sezonu. Vidimo da možemo da igramo sa njima, zato ćemo i u drugoj utakmici tražiti svoje šanse za pobjedu.

Sigurno ćemo morati bolje da odigramo u odbrani, prije svega u osnovnim stvarima. Moraćemo da obratimo pažnju na njihov skok u napadu, da ograničimo njihove individualne akcije i razbijemo njihov ritam igre", zaključio je Aleksej Nikolić.

Cedevita Olimpija je pobijedila Crvenu zvezdu na domaćem terenu, a u 22. kolu ABA lige, tad je domaćin bio bolji 74:69.