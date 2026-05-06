Trener Crvene zvezde Saša Obradović najavio je novi, važan meč crveno-bijelih u ABA ligi

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda u četvrtak od 18.30 dočekuje Cedevita Olimpiju na domaćem terenu, u dvorani Aleksandar Nikolić. Tim Saše Obradovića imaće novi, važan zadatak, pošto je pred crveno-bijelima borba u četvrtfinalu ABA lige. Trener crveno-bijelih kratko je najavio susret u bivšem Pioniru i otkrio na kojim segmentima će ekipa posebno obraćati pažnju.

"Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv Cedevita Olimpije, dobrog, iskusnog tima, koji je vođen od strane odličnog trenera. Moramo da igramo čvrsto u odbrani što je osnova, ali i vrlo strpljivo jer nas očekuje tim koji se neće predati do samog kraja. Važno je da ne dozvoljavamo lake poene iz tranzicije, da dobro gradimo naš koš, to su neke osnove koje će biti izuzetno važne za ishod ove utakmice", rekao je Saša Obradović uoči susreta sa Cedevita Olimpijom.

Vidi opis Zvezda na početku završne borbe za titulu: Obradović otkrio ključ pobjede Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 20 20 / 20

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić takođe se osvrnuo na meč u Pioniru.

"Dobro poznajemo ekipu Cedevita Olimpije odigrali smo već dvije utakmice u regularnom dijelu sezone i nekih promjena nema - iskusna kvalitetna ekipa koju predvodi ove sezone odlični Gibson, naravno tu su Blažič, Stjuart, Kenedi, Škara... dobra ekipa koja će znati da kazni svaku grešku i dođe do brejka. Sve kreće od odbrane, i pokušaćemo da nametnemo naš ritam u ovoj utakmici, nadam se uz brojnu podršku naših navijača u četvrtak uveče", rekao je kapiten crveno-bijelih.

Susret Crvene zvezde i Cedevita Olimpije najavljen je za 7. maj od 18.30 sati, dok će revanš biti odigran u Stožicama 15. maja. U slučaju da bude potrebe i za trećom utakmicom, ona će biti odigrana 15. maja u Beogradu.

Trenutno nije poznato da na koje igrače računa Crvena zvezda s obzirom na to da je plejmejker Kodi Miler-Mekintajer doživio ne tako naivnu povredu u Barseloni, te nije jasno kada će na teren. Ujedno, u Košarkaškoj ligi Srbije crveno-bijeli imali su problem i sa Stefanom Miljenovićem, koji je u posljednjem trenutku ispao iz rotacije, a trebalo je da bude nosilac domaćeg prvenstva.

Miljenović je u susretu protiv Zlatibora viđen kako se kreće uz pomoć ortopedskog skutera, što dalje kaže da se nije oslanjao na nogu. Zbog situacije koja je zadesila crveno-bijele nije sasvim jasno u kom sastavu će crveno zaigrati protiv tima iz Ljubljane.