logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Obradović ljut nakon dramatičnog poraza Crvene zvezde: "Ovo ne smije da se dešava u plej-of seriji"

Saša Obradović ljut nakon dramatičnog poraza Crvene zvezde: "Ovo ne smije da se dešava u plej-of seriji"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović naveo je glavni razlog poraza u Ljubljani nakon što je njegov tima imao +21 u prvom poluvremenu.

sasa obradovic poslije poraza od cedevita olimpije Izvor: YouTube/Cedevita Olimpija TV

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je kratak poslije dramatičnog poraza od Cedeviita Olimpije u Ljubljani 92:86. Njegov tim je imao +21 u prvom poluvremenu, da bi dozvolili preokret na tri minuta do kraja utakmice i poklekli poslije niza loših odluka u samom finišu. Tako će majstorica koja je na programu u petak odlučiti ko će na megdan Partizanu u polufinalu ABA lige.

Obradović je kao ključni parametar naveo 17 ofanzivnih skokova rivala, što nije smjelo da se desi, ako se uzme u obzir da su crveno-bijeli upravo na centarskoj poziciji morali da ostvare prednost.

"Zaslužena pobjeda Cedevite. Poslije odličnog prvog poluvremena, u drugom poluvremenu smo počeli mlako u odnosu na utakmicu i protivnika, to sigurno nije smjelo da se dogodi. Možda negdje i odlučujućih tih 17 ofanzivnih skokova, što ne smije da se dešava u plej-of seriji. Zaslužena pobjeda Cedevite, idemo u treću utakmicu, znamo šta treba da radimo", rekao je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Crvena zvezda ubedljivo slavila protiv Zlatibora
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Obradović ABA liga KK Crvena zvezda KK Cedevita Olimpija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC