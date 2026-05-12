Saša Obradović ljut nakon dramatičnog poraza Crvene zvezde: "Ovo ne smije da se dešava u plej-of seriji"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović naveo je glavni razlog poraza u Ljubljani nakon što je njegov tima imao +21 u prvom poluvremenu.

Izvor: YouTube/Cedevita Olimpija TV

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je kratak poslije dramatičnog poraza od Cedeviita Olimpije u Ljubljani 92:86. Njegov tim je imao +21 u prvom poluvremenu, da bi dozvolili preokret na tri minuta do kraja utakmice i poklekli poslije niza loših odluka u samom finišu. Tako će majstorica koja je na programu u petak odlučiti ko će na megdan Partizanu u polufinalu ABA lige.

Obradović je kao ključni parametar naveo 17 ofanzivnih skokova rivala, što nije smjelo da se desi, ako se uzme u obzir da su crveno-bijeli upravo na centarskoj poziciji morali da ostvare prednost.

"Zaslužena pobjeda Cedevite. Poslije odličnog prvog poluvremena, u drugom poluvremenu smo počeli mlako u odnosu na utakmicu i protivnika, to sigurno nije smjelo da se dogodi. Možda negdje i odlučujućih tih 17 ofanzivnih skokova, što ne smije da se dešava u plej-of seriji. Zaslužena pobjeda Cedevite, idemo u treću utakmicu, znamo šta treba da radimo", rekao je Obradović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:24 Crvena zvezda ubedljivo slavila protiv Zlatibora Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)