Srušio Crvenu zvezdu, pa održao govor igračima: "Sad ide pritisak"

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović govorio je na konferenciji za medije poslije velike pobjede protiv Crvene zvezde.

Izvor: Cedevita Olimpija TV/Youtube/Printscreen

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović analizirao je drugu četvrfinalnu utakmicu protiv Crvene zvezde, koju je njegov tim dobio poslije velikog preokreta. Crnogorski stručnjak kaže da dio zasluga ide i navijačima koji su napravili pravu košarkašku atmosferu, a nije propustio priliku ni da oda priznanje rivalu na evroligaškoj sezoni.

Prema njegovim riječima, dva preduslova moraju da ispune ako žele da budu konkrentni jednoj evroligaškoj ekipi kao što je Crvena zvezda u odlučujućem meču.

"Jako je lijepo kad se igra u ovakvoj atmosferi i dvorani. Nažalost, nemamo često priliku da igramo u ovakvoj atmosferi. To je ta pomoć kad se vratite sa -21 i pobijedite, u pustoj dvorani bi to bilo teško uraditi. Zahvalio bih se navijačima na podršci i čestitao igračima na tome što se nisu predavali, naravno, čestitao bih kolegama i igračima Crvene zvezde na dobroj igri, znamo o kakvoj se ekipi radi. Lijepa predstava za sve koje su došli i gledali na televiziji", rekao je Mitrović u uvodu konferencije.

Šta je bio problem u prvom poluvremenu, a šta je bilo presudno u velikom preokretu? "Agresivnost u odbrani, bili smo premekani, pa onda neki ishitreni šutevi, dali smo im da otvore kontru, oni su jako brzi i jaki atletski, teško da možemo da trčimo sa njima. Morali smo da smirimo igru, odigramo čvršće, mislim da smo imali sjajan ofazivan skok. To je ta energija", rekao je i nastavio sa analizom:

"Rekao sam igračima da im čestitam i zahvaljujem se jer je svako dao u određenom periodu svoj doprinos, od skokova, od Blažičeve odbrane na sredini terena, preko Škarine dvije trojke, Nikolić na kraju i Gibson koji je mogao da bude tragičar zbog promašenih penala. Puno puno energije, samo tako možete da dobijete ekipu koja je na nivou Evrolige, ne samo Evrolige, nego plej-of Evrolige", rekao je Crnogorac.

Kako do pobjede u Beogradu?

"Borbom i smirenošću. Sad ide pritisak, imaju oni iskustva mnogo. vidjeli ste kako su ušli danas u utakmicu pregazili su nas u 10, 15 minuta. Nismo ušli u paniku, odbranom smo se vratili u život prelomili i pobijedili. Čvrstina i mirnoća. Očekujem da će biti agresivni, to je ekipa koja je pobijeđivala najbolje evropske ekipe. Oni su mekano ušli u drugo poluvrijeme, što smo mi iskoristili. U Beogradu očekujem da budu agresivniji", zaključio je Mitrović.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:46 Poništena trojka Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Cedevita Olimpija Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)