Cedevita Olimpija i Crvena zvezda na mukama pred majstoricu

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cedevita Olimpiju u petak od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Košarkaši Crvene zvezde i Cedevita Olimpije igraju majstoricu četvrtfinalne serije ABA lige u pDietak od 19 časova. Oba trenera imaju problema sa povredama igrača, a Zvezdan Mitrović potencijalno neće moći da računa na Jaku Blažiča i Di Džeja Strjuarta.

Ekipa iz Ljubljane je uspjela da nadoknadi -21 poen iz prvog poluvremena i na kraju slavi sa 92:86. Prema riječima trenera Zvezdana Mitrovića, ključ će biti u borbenosti u odbrani.

"Ključ pobjede u trećoj utakmici biće svakako da odigramo kvalitetno. Zanimljivo je da smo u oba meča pokazali bolju igru u napadu, nego u odbrani. Već smo postigli više od 180 poena u ovoj seriji protiv Zvezde. Nadam se da ekipa neće biti previše opterećena, jer mnogi detalji mogu da budu odlučujući, počevši od borbenosti, pa do svega ostalog što može da se prikaže na terenu", rekao je trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović.

Jedan od najboljih igrača Olimpije ove sezone Di Džej Stjuart je doživio peh, kao i veteran Jaka Blažič.

"Suočavamo se sa nekim problemima zbog povreda, jer su pod znakom pitanja Jaka Blažič i Di Džej Stjuart. Želimo da svi budu zdravi do početka utakmice, pa da na teren izađemo rasterećeno i pružimo dobru igru, kao što smo to uradili u prva dva meča. Povratak iz zaostatka od 21 poena i onakva pobjeda je nešto što se dešava baš rijetko. Dobio sam informaciju da se ovo dogodilo prvi put u istoriji plej-ofa ABA lige. Sa psihološke tačke gledišta, to je svakako veoma pozitivno, tako da se nadam da će igrači izaći na teren sa još više samopouzdanja. Svjesni smo da je Zvezda favorit, ne samo u ovoj utakmici, već i za osvajanje ABA lige. Ipak, pokušaćemo da iskoristimo naše prilike, baš kao što smo to već uradili".

Gibson je definitivno dosadašnji junak slovenačkog tima u ovoj seriji i on očekuje žestoku borbu u odlučujućoj utakmici u Beogradu.

"Vraćamo se u Beograd, gdje nas očekuje treća utakmica i u nju ulazimo sa samopouzdanjem. Cijele sezone smo radili za ovakav trenutak. Ako želimo da pobijedimo, moramo da pokažemo našu najbolju igru", rekao je bek Cedevita Olimpije koji je na utakmici u Ljubljani ubacio 26 poena.

Kakva je situacija u Zvezdi?

Trener Crvene zvezde Saša Obradović već neko vrijeme ne može da računa na Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića, pa na poziciji pleja u njihovom odsustvu igraju Tajson Karter i Džared Batler. Tokom druge utakmice, povredu je doživio Ebuka Izundu, ali iz crveno-bijelog tabora nisu izašli sa zvaničnim informacijama oko potencijalne pauze. Nigerijac se sudario sa jednim od košarkaša Olimpije koljenom još u prvom poluvremenu, odmah je napustio parket i više se nije vraćao.

