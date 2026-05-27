Ljajić se oglasio usred svađe Lazovića i Mijatovića: "Mnogima ne odgovara da se u Partizanu smiri situacija"

Dok bukti javni sukob Predraga Mijatovića i Danka Lazovića, predsjednik Partizana Rasim Ljajić se oglasio.

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić oglasio se usred javnog sukoba svojih bliskih saradnika, potpredsjednika Predraga Mijatovića i generalnog direktora Danka Lazovića. Uoči jako važne klupske Skupštine 1. juna, njihova rasprava svedena je na prizemni nivo, sa uvredama na ličnoj osnovi.

"Svi znamo kakvi su odnosi, pokušali smo ne jednom, već više puta, evo i sada razgovaram sa Mijatovićem u namjeri i najboljoj želji da Skupština protekne mirno, civilizovano, da svi prihvatimo odluke kakve god budu, da bi Partizan mogao da nastavi da funkcioniše i da bismo nastavili sa onim što navijače zanima, a da se sklonimo sa naslovnih strana sa ovim temama. Da pričamo o prelaznom roku, pojačanjima... Naravno da ovo odvlači pažnju, da nije dobro za atmosferu, reputaciju, imidž. Svjesni smo. Ne možemo da zabijeno glavu u pijesak i da kažemo da nije baš tako, jeste. Hajde da ova Skupština protekne na način dostojan Partizana. Čak i da ostane ovakvo stanje, Upravni odbor mora da se pojača i da dođe svježa energija iz svijeta sporta, privrede, javnih radnika, ljubitelja Partizana... Pravi partizanovci moraju da dođu. I da vam kažem, ni od koga ne tražimo novac, ni od privrednika, smučilo mi se da tražim novac. Partizan mora da živi od toga što će prodavati i stvara igrače. Sve drugo što dobijamo od države, koja je pomagala za monitoringe, i od sponzora, to mora da bude sekundarna stvar u odnosu na prioritet - stvaranje igrača. Niko neće donijeti džakove para, nikad se to više neće desiti. Svako može da dođe, pomogne i da, ali da očekujete da će privrednici da daju novac, pozajmice, da ih otpisuju, vraćaju... Toga nema više", kazao je Ljajić.

Govoreći o statusu nezadovoljnog Eldina Bajramovića, rekao je da "mnogima ne odgovara da se stanje u Partizanu smiri".

Prema njegovom mišljenju, turbulencije i sukobi u upravi nisu bili razlog kraha crno-bijelih i pada na treće mjesto.

"Iskreno, ako bih sada rekao da to utiče na igrače, rezultat, vjerovatno bi neko sa pravom tumačio da tražim opravdanje. Reći ću navijački, ne vjerujem da to može da bude razlog zašto smo treći. Ne mogu da kažem ni da to apsolutno ne utiče, ali to koliko je trebalo da utakmica pobijedimo, da se borimo do kraja da sačuvamo pobjede i da unutrašnji odnosi u klubu budu razlog zašto smo izgubili ili igrali neriješeno, u to nisam siguran", rekao je Rasim Ljajić.

Koliko su turbulencije ostavile traga, kao i smjene trenera?

"Nema nikakve dileme da to jeste ostavilo velikog uticaja, smkena trenera nije dobra, a učestale smkene tek nisu dobre za klub i to svakako ima uticaja i na to treće mjesto. Ne mogu da kažem - Da, to je uticalo, bilo bi preterano, ali nema dileme da to nije imalo uticaja. Te šok-terapije bile su loše po nas."

Da li je ta smjena trenera Blagojevića otvorila sve probleme?

"Lako je biti general poslije bitke, ali ako se analizira, sigurno se može izvesti taj zaključak da su od tada počeli nesporazumi. Uvijek je bilo različitih mišljenja, što je normalno i tako će uvijek biti, to je i poželjno, ali prvi veći nesporazum dogodio se poslije smjene Blagojevića, koja je opet nastupila, da budemo krajnje pošteni, poslije ispadanja iz Kupa, poraza od Mačve i poslije toga poslije potpuno neočekivanog poraza od Čukaričkog na Banovom brdu. Istini za volju, da pitate Blagojevića i stručni štab, rekli bi vam da u obje utakmice nisu igrali Milošević i Jurčević. Za ovu ekipu je Milošević značio mnogo, faktički je bio lider ekipe, ne samo zbog golova i asistencija. Njegov odlazak je najviše uticao i to nije opravdanje".

Da li je "okidač" za rat saopštenjima bila prodaja Andreja Kostića, kojoj se protivio Predrag Mijatović?

"Ne mogu iskrenije da kažem da je to bio jedan od boljih poteza ove uprave, iz nužnosti u kojoj smo se našli. On nije bio iz volje da nešto uradite, već smo bili u situaciji da to moramo da uradimo. Nismo bili pametni, već je splet okolnosti učinio da Kostić mora da ode kada su Partizanu bile potrebne pare, bez njih ne bismo mogli da tri godine igramo Evropu. Stvari su potpuno jasne. Da se nije prodao Kostić, niko od nas ne bi ostao ovdje, jer šta ćemo ako nismo prošli monitoring?"

Predrag Mijatović se ne slaže sa tom ocenom.

"Mijatović je sam govorio da bi trebalo da se sačeka, da može da mu se poveća vrijednost. Da smo imali novac, ta argumentacija bi imala smisla. Sve je stvar rizika, ali ovdje nije, jer nismo imali izbora. Da smo imali izbor da čekamo do juna, imali bismo izbor, ali nije bilo alternative prodaji. Zahvalni smo i Milanu što se odlučio da van prelaznog roka u jednom danu plati sav iznos, što je pravi raritet. Šta bi bilo da se taj čovjek povrijedio? Za prodaju Kostića mogu da kažem da je apsolutno jedan od najboljih poteza".

Kada se podvuče crta, sezona je neuspješna, bez obzira na finansijsku situaciju u klubu.

"Rezultatski semafor sve pokazuje, da je ovo bila neuspješna godina, bez obzira na sve turbulencije. Sport je mjerljiva stvar, ljude ne zanima šta se dešava unutar i oko kluba, već kako igrači igraju, koji rezultat je ostvaren i gdje smo na tabeli. Treći smo i ne postoji partizanovac koji može da bude zadovoljan. Gledaoci znaju da smo se u finansijskom smislu borili sa mnogim naslijeđenim problemima, nije to previše utješno to što je dug smanjen za 20 miliona evra, bio je preko 57 miliona evra, čak sa nekim sudskim sporovima i do 60 miliona. Sada je nešto više od 38 miliona evra i još uvijek je visok, ali ako opet uporedimo sa onim što smo imali, zaista je u tom pogledu napravljena važna stvar, reorganizacija, sedam monitoringa smo uspješno prošli, dosta kroz iglene uši."

Da li je rezultatski moglo barem malo bolje? Da li je Partizan mogao da bude bar drugi?

"Prvo, Partizan uvijek mora da se bori za titulu i navijači Partizana jednostavno nisu ni navikli da bude drugačije, sa pravom, jer se radi o dva najveća kluba u zemlji - Zvezdi i Partizanu, koji kroz istoriju i u budućnosti će se sasvim sigurno boriti za trofej svake sezone. Sa te strane, naši ciljevi nisu promijenjeni, bez obzira na stanje u kojem se nalazimo, bila bi katastrofa da govorimo da se borimo za drugo mjesto. Bez obzira na stanje i analizu našeg kvaliteta. To navijače vjerovatno ne zanima, oni uvijek hoće konkurentan Partizan. To ove godine nismo bili, iako smo osvojili tu 'jesenju titulu' i bili na prvom mjestu. U tom pogledu su podignuta i očekivanja. Treće mjesto je nešto za šta apsolutno ne postoji opravdanje".

U junu će biti lakši monitoring.

"U junu moramo da prodamo nekog, ali ovaj monitoring je lakši, u martu je najteži. Imamo samo obavezu prema Budućnosti iz Podgorice i samo to nas čeka da platimo. Potrebno nam je manje sredstava, ali nas to čeka."

