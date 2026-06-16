UEFA dozvolila meč Vojvodine i Hajduka iz Splita: Istorijska odluka u Nionu

UEFA je donijela istorijsku odluku: Vojvodina može da se sastane sa Hajdukom iz Splita u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Izvor: EPA/SALVATORE DI NOLFI

FK Vojvodina saznaće danas protivnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a to može da bude i Hajduk iz Splita. Činilo se da će UEFA kao po običaju onemogućiti uopšte ovakav scenario, odnosno prećutno će srpske i hrvatske klubove odvojiti i prije nego što počne žreb, ali se pred danažnji žreb u Nionu dogodio presedan.

UEFA je u 8.30 trebalo da objavi podgrupe za današnji žrijeb, a onda je doneta odluka da ih ne bude - odnosno 12 klubova će biti podijeljeno samo na povlašćene i nepovlašćene, bez ikakve "zabrane".

Istina, u zvaničnim pravilima žrijebova inače nikada i nije pisalo da su zabranjeni mečevi klubova iz Srbije i Hrvatske, ali je to bio "prećutni" dogovor. Povremeno su se i događali dueli klubova iz Srbije i Hrvatske u Evropi (Dinamo - Kroacija, Zvezda - Inter Zaprešić), ali je u interesu UEFA bilo da izbjegne ovakve utakmice pošto nose rizik.

S kim može Vojvodina?

Danas na žrijebu od 17 časova Vojvodina će saznati ko će joj biti prvi rival u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a nalazi se u grupi nepovlašćenih ekipa. To znači da može da dobije nekog od sljedećih rivala:

Ferencvaroš (Mađarska)

Karabag (Azerbejdžan)

Šerif (Moldavija)

Dinamo Kijev (Ukrajina)

Hajduk Split (Hrvatska)

CSKA Sofija (Bugarska)

Podsjetimo, trener "lala" Miroslav Tanjga rekao je da zna da se "mnogi nadaju da će dobiti Vojvodinu" i da bi to moglo da im se obije o glavu, a istakao je da bi za Vojvodinu bilo važno da obezbijedi učešće u grupnoj fazi ove jeseni. Bilo to u Ligi Evrope ili u Ligi konferencija.

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Mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju se 9. i 16. jula. Inače, žrijeb za 2. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope je već sutra.