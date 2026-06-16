UEFA dozvolila meč Vojvodine i Hajduka iz Splita: Istorijska odluka u Nionu

UEFA je donijela istorijsku odluku: Vojvodina može da se sastane sa Hajdukom iz Splita u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
FK Vojvodina saznaće danas protivnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a to može da bude i Hajduk iz Splita. Činilo se da će UEFA kao po običaju onemogućiti uopšte ovakav scenario, odnosno prećutno će srpske i hrvatske klubove odvojiti i prije nego što počne žreb, ali se pred danažnji žreb u Nionu dogodio presedan.
UEFA je u 8.30 trebalo da objavi podgrupe za današnji žrijeb, a onda je doneta odluka da ih ne bude - odnosno 12 klubova će biti podijeljeno samo na povlašćene i nepovlašćene, bez ikakve "zabrane".
Istina, u zvaničnim pravilima žrijebova inače nikada i nije pisalo da su zabranjeni mečevi klubova iz Srbije i Hrvatske, ali je to bio "prećutni" dogovor. Povremeno su se i događali dueli klubova iz Srbije i Hrvatske u Evropi (Dinamo - Kroacija, Zvezda - Inter Zaprešić), ali je u interesu UEFA bilo da izbjegne ovakve utakmice pošto nose rizik.
S kim može Vojvodina?
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Danas na žrijebu od 17 časova Vojvodina će saznati ko će joj biti prvi rival u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a nalazi se u grupi nepovlašćenih ekipa. To znači da može da dobije nekog od sljedećih rivala:
- Ferencvaroš (Mađarska)
- Karabag (Azerbejdžan)
- Šerif (Moldavija)
- Dinamo Kijev (Ukrajina)
- Hajduk Split (Hrvatska)
- CSKA Sofija (Bugarska)
Podsjetimo, trener "lala" Miroslav Tanjga rekao je da zna da se "mnogi nadaju da će dobiti Vojvodinu" i da bi to moglo da im se obije o glavu, a istakao je da bi za Vojvodinu bilo važno da obezbijedi učešće u grupnoj fazi ove jeseni. Bilo to u Ligi Evrope ili u Ligi konferencija.
Mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju se 9. i 16. jula. Inače, žrijeb za 2. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope je već sutra.