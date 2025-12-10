logo
"Novi dres je kopija majice Srbije": Hrvatska bruji o skandalu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Novi dres Hrvatske za Svjetsko prvenstvo u fudbalu izazvao je potpuni haos pošto mnogi kažu da podsjeća na navijačku majicu Srbije.

Dres Hrvatske isti kao navijačka majica Srbije Izvor: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na društvenim mrežama isplivao je dres koji bi Hrvatska trebalo da nosi na Svjetskom prvenstvu u fudbalu naredne godine. Dok se čeka zvanična potvrda da će u tim bojama igrati "vatreni", nastao je potpuni haos jer boje podsjećaju na navijačku majicu Srbije.

Navijači su bijesni, videli su dres i kažu "da boje podsjećaju na srpsku ili rusku majicu" i da im se ne sviđa nikako. Mnogi su nezadovoljni i javno to komentarišu.

"Ovo je smeće, poleđina dresa ima srpske boje", "Ne sviđa mi se, mrzim blijedu i dugu bijelu traku u sredini", "Ovaj dres se sigurno neće prodavati", "Kao da su ovo namjerno uradili, ne želimo iste dresove kao Srbija". To su bili samo neki od komentara navijača Hrvatske na društvenim mrežama.

Hrvatski portal "24sata" je objavio tu vijest sa naslovom "Skandal! Ovo je novi dres 'vatrenih', društvene mreže gore: Navijačka majica Srbije".

Izvor: Printscreen/X

Tagovi

Hrvatska Srbija Mundijal 2026 dresovi

