logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Enco Fernandez za 145 miliona prešao u Siti: Potres u Premijer ligi zbog istorijskog transfera

Enco Fernandez za 145 miliona prešao u Siti: Potres u Premijer ligi zbog istorijskog transfera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vezista Čelsija Enco Fernandez prešao u astronomskom transferu iz Čelsija u Mančester siti.

Enco Fernandez za 145 miliona prešao iz Čelsija u Siti Izvor: EPA/VINCE MIGNOTT

Vezista Čelsija Enco Fernandez prešao je iz Čelsija u Mančester siti za 145 miliona evra. Tom kupovinom, "građani" su izjednačili rekord Premijer lige, oboren prošlog ljeta kada je Liverpul kupio Aleksandera Isaka za takođe 145 miliona od Njukasla.

Na kraju ljeta u kojem je bio tragičar finala Svetskog prvenstva u Americi jer je dobio crveni karton, Fernandez će preći u ekipu svog bivšeg trenera Enca Mareske, nasljednika Pepa Gvardiole.

Martinez će biti najskuplje pojačanje italijanskog stručnjaka u Sitiju, na početku nove ere kluba. Siti je do sada od Špančevog odlaska uložio 456 miliona evra u niz dolazaka kojima želi da vrati titulu na Itihad.

Sve Sitijeve kupovine ovog leta

Ovo su najveće kupovine "građana" u aktuelnom prelaznom roku:

  1. Enco Fernandez (25 godina, Čelsi) - 145 miliona
  2. Eliot Anderson (23, Notingem Forest) - 135 miliona
  3. Ajub Buadi (18, Lil) - 95 miliona
  4. Alan (22, Palmeiras) - 37,5 miliona
  5. Matis Deturbe (19, Troa) - 25 miliona
  6. Žeremi Monga (17, Lester) - 11,7 miliona
  7. Heronimo Rulji (34, Marsej) 3,5 miliona
  8. Pirs Čarls (20, Šefild Venzdej) - 3,5 miliona

Mančester siti je počeo sezonu tijesnom pobjedom protiv Bornmuta, a onda i ubjedljivim trijumfom protiv Kristal Palasa (4:1).

Tagovi

Enco Fernandez Čelsi Mančester siti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC