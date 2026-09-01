Enco Fernandez za 145 miliona prešao u Siti: Potres u Premijer ligi zbog istorijskog transfera

Vezista Čelsija Enco Fernandez prešao u astronomskom transferu iz Čelsija u Mančester siti.

Izvor: EPA/VINCE MIGNOTT

Vezista Čelsija Enco Fernandez prešao je iz Čelsija u Mančester siti za 145 miliona evra. Tom kupovinom, "građani" su izjednačili rekord Premijer lige, oboren prošlog ljeta kada je Liverpul kupio Aleksandera Isaka za takođe 145 miliona od Njukasla.

Na kraju ljeta u kojem je bio tragičar finala Svetskog prvenstva u Americi jer je dobio crveni karton, Fernandez će preći u ekipu svog bivšeg trenera Enca Mareske, nasljednika Pepa Gvardiole.

Martinez će biti najskuplje pojačanje italijanskog stručnjaka u Sitiju, na početku nove ere kluba. Siti je do sada od Špančevog odlaska uložio 456 miliona evra u niz dolazaka kojima želi da vrati titulu na Itihad.

Sve Sitijeve kupovine ovog leta

Ovo su najveće kupovine "građana" u aktuelnom prelaznom roku:

Enco Fernandez (25 godina, Čelsi) - 145 miliona Eliot Anderson (23, Notingem Forest) - 135 miliona Ajub Buadi (18, Lil) - 95 miliona Alan (22, Palmeiras) - 37,5 miliona Matis Deturbe (19, Troa) - 25 miliona Žeremi Monga (17, Lester) - 11,7 miliona Heronimo Rulji (34, Marsej) 3,5 miliona Pirs Čarls (20, Šefild Venzdej) - 3,5 miliona

Mančester siti je počeo sezonu tijesnom pobjedom protiv Bornmuta, a onda i ubjedljivim trijumfom protiv Kristal Palasa (4:1).