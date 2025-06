Tek stigao, a već odlazi? Sarijevo strpljenje pri kraju: "Navukli" da potpiše ugovor, ali u Laciju su krili mnoge stvari

Mauricio Sari ovog ljeta vratio se u Lacio, ali nije sigurno da će ostati na "Olimpiku".

Izvor: NaPress/Shutterstock

Sve više je nagovještaja iz Italije da bi Mauricio Sari mogao podnijeti ostavku u Laciju!

Navodno, trener osjeća veliku frustraciju jer smatra da mu prilikom potpisivanja ugovora nisu bile objašnjene sve finansijske restrikcije, niti mu se sada jasno predočavaju. Iskusni strateg početkom juna vratio se na klupu "nebeskoplavih", gdje je već bio u periodu od 2021. do 2024, nakon čega je godinu dana bio bez angažmana.

Lacio je u četvrtak objavio zvanično saopštenje na klupskom sajtu, u kojem insistira da nema ozbiljnih finansijskih problema.

"Povodom vijesti koje su neki mediji na pogrešan i obmanjujući način prenijeli u vezi sa ekonomskom i finansijskom situacijom kluba, smatramo da je neophodno jasno istaći da ne postoji nikakav razlog za zabrinutost. SS Lacio raspolaže sopstvenim sredstvima i stabilnom upravljačkom strukturom, koja već više od dvadeset godina sa jasnoćom, odgovornošću i doslednošću upravlja svim izazovima. Ekonomsko-finansijska stabilnost, održivost sportskog projekta i strateška dosljednost oduvijek su, a danas više nego ikada, stubovi na kojima počiva identitet kluba", saopštili su Rimljani.

Međutim, izgleda da je klubu zabranjeno da kupuje ili prodaje igrače do januara, osim ako predsjednik Klaudio Lotito ne uloži sopstveni novac kako bi povećao kapital.

Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

To je zato što je Lacio ranije već prekršio pravilo o tzv. indeksu likvidnosti, ali je trenutna situacija znatno složenija. Lotito je godinama unazad bio glasan protivnik tog indeksa, smatrajući da on ne predstavlja pravi odraz finansijskog zdravlja jednog kluba. Indeks likvidnosti mjeri stanje novčanog toka kluba i njegovu sposobnost da brzo obezbijedi sredstva za plaćanje dospjelih obaveza. To znači da klub koji je visoko zadužen, ali ima dobar kreditni rejting, može imati bolji indeks likvidnosti od kluba bez dugova.

U martu 2025. godine, Lacio nije ispunio nijedan od tri ključna finansijska parametra: indeks likvidnosti, dugove i produžene troškove rada. Zbog toga, dok neki klubovi u Seriji A mogu da kupuju igrače tek nakon prodaje, dok je Laciju potpuno zabranjeno da učestvuje u transferima sve do januara 2026.

Jedini način da se zabrana ublaži jeste da Lotito do kraja avgusta uloži dodatni kapital, ali "Korijere delo Sport" navodi da on planira da izdrži do januara bez ulaganja. Nada se da bi prelazak sa italijanskog sistema finansijske kontrole na UEFA model mogao da bude uveden ranije.

To je zato što se italijanski sistem računa do 31. marta, bez obzira na to što fudbalska sezona traje do 30. juna.