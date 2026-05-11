Opsadno u Nici: Ubijene dvije osobe, stanovništvu poslato hitno upozorenje

Autor D.V. Izvor mondo.rs
U pucnjavi u Nici ranjene su tri osobe, a dvije su stradale.

Opsadno u Nici: Ubijene dvije osobe Izvor: JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

Prema informacijama, u pucnjavi koja se dogodila danas u Nici tri osobe su ranjene, od kojih jedna teško, dok su dvije ubijene, javlja Le Parisien.

Lako vozilo sa dve osobe vozilo se po područјu prije nego što јe јedan od putnika nekoliko puta otvorio vatru na Trgu Amarilis, prije nego što јe pobjegao.

Sve škole u ​​naselju i srednja škola "Žil Romen" su stavljene pod blokadu nakon pucnjave u tom područјu. Područјe јe brzo obezbijeđeno, a škole su potom ponovo otvorene, saopštile su vlasti.

Na mreži Iks, prefekt departmana Primorski Alpi navodi da je u toku intervencija snaga reda i hitnih službi nakon pucnjave. On moli stanovnike da izbegavaju taj sektor kako ne bi ometali operacije koje su u toku.

Gradonačelnik Nice, Erik Čoti, izrazio je žaljenje zbog "nekoliko mrtvih i ranjenih" u "novoj zastrašujućoj pucnjavi".

"Rat protiv trgovine narkoticima ne sme se završiti porazom Republike. Nica očekuje reakciju na visini zadatka, naročito u pogledu broja ljudstva, koji našem gradu bolno nedostaje godinama unazad", objavio je gradonačelnik na društvenim mrežama.

Tenzije su u Nici bile jake već nekoliko dana, uz seriju pucnjava i incidenata u više gradskih četvrti, koji su povezani sa trgovinom narkoticima i u kojima je jedna osoba ranjena.

