logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Bugarskoj sutra parlamentarni izbori: Pravo glasa ima više od 6,5 miliona birača

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U Bugarskoj sutra počinju prijevremeni parlamentarni izbori, na kojima više od 6,5 miliona birača bira između 24 političke formacije.

Prijevremeni izbori u Bugarskoj Izvor: Profimedia

U Bugarskoj će sutra, 19. aprila, biti održani prijevremeni parlamentarni izbori, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK).

Na izborima će više od 6,5 miliona birača imati pravo glasa i birati između 24 političke formacije - 14 stranaka i 10 koalicija, navodi Centralna izborna komisija Bugarske (CIK), preneo je portal BTA.

Prema podacima CIK-a, konačan broj birača iznosi 6.575.151. Iz glasanja su isključene osobe pod starateljstvom, zatvorenici sa važećim kaznama lišenja slobode, kao i određene kategorije građana koji glasaju na posebnim mjestima, uključujući članove izbornih komisija i posmatrače, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Glasanje u zemlji biće organizovano na 9.354 biračka mesta uz upotrebu glasačkih mašina, dok će na 2.641 mestu glasanje biti isključivo putem papirnih listića.

Biće postavljena i 172 mobilna biračka mjesta, a oko 11.650 lokacija će biti pod video-nadzorom.

U inostranstvu će biti otvoreno 493 biračka mesta u 55 država, što je znatno manje u odnosu na prethodne izbore, nakon izmjena izbornog zakonika koje su ograničile broj biračkih mjesta u pojedinim zemljama.

Tagovi

Bugarska izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ