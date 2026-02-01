logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Velika promjena u Bugarskoj: Od danas evro jedina valuta

Velika promjena u Bugarskoj: Od danas evro jedina valuta

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Bugarska je 1. januara 2026. godine zvanično uvela evro, a od 1. februara evro postaje jedina zvanična valuta u Bugarskoj.

U Bugarskoj od danas evro jedina valuta Izvor: Shutterstock/sweet_tomato/Maxim Studio

Od danas, 1. februara, evro postaje jedina zvanična valuta u Bugarskoj, dok lev više neće biti prihvatljiv za plaćanja dobara, usluga i obaveza, saopštilo je Ministarstvo finansija Bugarske.

Prema zakonu o uvođenju evra u Bugarsku, cijene robe i usluga će i dalje biti istaknute u obe valute do 8. avgusta 2026. godine, kako bi se osigurala transparentnost i spriječile spekulativne prakse, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Građani Bugarske koji i dalje posjeduju leve mogu besplatno da ih zamijene u bankama i u "Bugarskim poštama" do 30. juna 2026. godine, dok će Nacionalna banka Bugarske (BNB) obezbijediti besplatnu i neograničenu zamjenu leva u evre i nakon tog datuma.

Ministarstvo finansija podsjeća da trgovci više nisu u obavezi da primaju lev, a kusur u svakoj transakciji vraća se isključivo u evrima.

Bugarska je 1. januara 2026. godine zvanično uvela evro i postala 21. članica evrozone, tačno 19 godina nakon ulaska u Evropsku uniju.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bugarska evro valuta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ