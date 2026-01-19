logo
Politički potres u Sofiji: Predsjednik Bugarske podnosi ostavku

Politički potres u Sofiji: Predsjednik Bugarske podnosi ostavku

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Bugarske Rumen Radev najavio je da će u utorak podnijeti ostavku Ustavnom sudu, iako mu je mandat trebalo da traje do januara 2027. godine.

Politički potres u Sofiji: Predsjednik Bugarske podnosi ostavku Izvor: STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Bugarske, Rumen Radev, najavio je u ponedjeljak da će podnijeti ostavku, što je podstaklo spekulacije da planira da osnuje svoju političku partiju i učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima, nakon što je prethodna vlada podnijela ostavku prošlog mjeseca, prenosi Rojters.

Radev, čiji je mandat trebalo da traje do januara 2027. godine, izjavio je da će svoju ostavku podnijeti Ustavnom sudu u utorak. Uloga predsjednika u Bugarskojje ceremonijalne prirode. Ako ostavka bude prihvaćena, funkciju predsjednika do predsjedničkih izbora u novembru obavljaće potpredsjednica Ilijana Jotova.

Bugarska predsjednik ostavka

