Politički potres u Sofiji: Predsjednik Bugarske podnosi ostavku

Predsjednik Bugarske Rumen Radev najavio je da će u utorak podnijeti ostavku Ustavnom sudu, iako mu je mandat trebalo da traje do januara 2027. godine.

Izvor: STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Bugarske, Rumen Radev, najavio je u ponedjeljak da će podnijeti ostavku, što je podstaklo spekulacije da planira da osnuje svoju političku partiju i učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima, nakon što je prethodna vlada podnijela ostavku prošlog mjeseca, prenosi Rojters.

⚡️ Bulgarian president announces resignation



Rumen Radev, who has served as president since 2017, has announced his resignation.



He has been one of the key figures in Bulgarian politics amid a prolonged political crisis, repeated elections, and ongoing confrontation between…pic.twitter.com/pRj7Uqpwh7 — NEXTA (@nexta_tv)January 19, 2026

Radev, čiji je mandat trebalo da traje do januara 2027. godine, izjavio je da će svoju ostavku podnijeti Ustavnom sudu u utorak. Uloga predsjednika u Bugarskojje ceremonijalne prirode. Ako ostavka bude prihvaćena, funkciju predsjednika do predsjedničkih izbora u novembru obavljaće potpredsjednica Ilijana Jotova.