Odlazak legende: Preminuo Borislav Mihajlov

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nekadašnji kapiten reprezentacije Bugarske Borislav Mihajlov preminuo je u 63. godini.

Preminuo Borislav Mihajlov Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Legendarni bugarski golman Borislav Mihajlov preminuo je u 63. godini. On je bio član i kapiten čuvene generacije koja na Svjetskom prvenstvu 1994. godine zauzela četvrto mjesto.

Zdravstveni problemi su počeli krajem prošle godine kada je doživio srčani udar. Od tada je bio u bolnici, a posljednjih nekoliko nedjelja je bio u indukovanoj komi. Nažalost, nije mu bilo spasa, pa će se Bugarska oprostiti od jednog od najboljih u istoriji te zemlje.

Mihajlov je u klupskoj karijeri igrao za Levski, Reding, Belenenseš, Milhaus i Cirih, ali je najveći trag ostavio u reprezentativnom dresu na pomenutom Mundijalu prije više od tri decenije.

Pet puta je bio državni prvak Bugarske, a 1986. godine je ponio titulu najboljeg u toj zemlji. Za reprezentaciju je branio 102 puta. On je igrač koji je kao kapiten odigrao najveći broj utakmica, čak 60.

Nekadašnji golman je po završetku karijere postao funkcioner, čak 16 godina je bio na čelu Fudbalskog Saveza Bugarske.

Možda će vas zanimati

