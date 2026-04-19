Bugarska na biralištima: Osmi vanredni parlamentarni izbori u posljednjih pet godina

U Bugarskoj se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori osmi put u posljednjih pet godina.

Izvor: Profimedia

Birališta su otvorena jutros u 7.00 časova po lokalnom vremenu, a biće zatvorena u 20.00 časova.

Glasanje će biti produženo do 21.00 čas na mjestima na kojima bude velikih redova, navodi bugarska novinska agencija BTA.

Pravo glasa ima sedam miliona ljudi.

Glasanje se odvija na 11.995 mjesta širom Bugarske, uključujući mobilne kutije za glasanje za osobe sa invaliditetom, kao i na 493 mjesta u 55 stranih zemalja.

Ukupno 4.786 kandidata se takmiči za 240 mjesta u 52. sazivu Narodne skupštine, a predstavljaju 14 stranaka, 10 koalicija i jednog nezavisnog kandidata, navodi BTA.

Prema anketama, koalicija lijevog centra bivšeg bugarskog predsjednika Rumena Radeva, Progresivna Bugarska, favorit je za osvajanje većine glasova, prenosi AP.

Ankete predviđaju da će se izlaznost na izborima danas povećati sa prosječnih 35 odsto, kako je bilo na posljednjih nekoliko izbora, na preko 50 odsto.

Većina anketa predviđa da bi koalicija Radeva mogla da dobije više od 30 odsto glasova, što ga stavlja gotovo 10 odsto ispred najbližeg rivala - Bojka Borisova, dugogodišnjeg lidera centralno-desničarske stranke GERB, čiji je posljednji mandat premijera okončan protestima u decembru 2025. godine.

Prema anketama, Radev će vjerovatno dobiti najviše glasova, ali će mu biti potreban partner da formira stabilnu vladajuću koaliciju.