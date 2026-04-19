Izbori u Bugarskoj: Radev nadomak ubjedljive pobjede

Bivši predsjednik Bugarske Rumen Radev na putu je da ostvari ubjedljivu pobjedu na parlamentarnim izborima, ali će morati da pronađe koalicione partnere kako bi formirao vladajuću većinu, pokazuju izlazne ankete.

Pokret Progresivna Bugarska trebalo bi da dobije nešto manje od 40 odsto glasova, prema projekcijama emitovanim na televiziji nakon zatvaranja biračkih mjesta.

Agencija za istraživanje javnog mnjenja Market Links predvidjela je da će stranka Radeva osvojiti 38,9 odsto, dok Alfa Riserč procjenjuje da će dobiti 37,5 odsto, prenosi Politiko.

Daleko iza ostala je stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova, koja se nalazi na drugom mjestu sa 16,2 odsto glasova.

Ključno pitanje je da li će Radev nastojati da formira većinu sa proevropskim liberalnim reformistima, koji imaju oko 14 odsto, ili će se udružiti sa Socijalističkom partijom i nacionalistima, koji bi trebalo da budu na oko pet odsto.

„Spreman sam da idem sa različitim opcijama kako bi Bugarska mogla da ima funkcionalnu i stabilnu vladu“, rekao je Radev poslije glasanja.

Radev je stekao političku reputaciju predstavljajući se kao neprijatelj oligarhijske „mafijaške države“, ali njegovi protivnici tvrde da mu se politika često poklapa sa politikom Kremlja, posebno po pitanju rata u Ukrajini.

U govoru nakon glasanja, Radev je rekao da su izbori prilika da se zemlja „otme“ od oligarha, ali je takođe pozvao na odnose „međusobnog poštovanja“ sa Moskvom, zasnovane na ulozi Rusije u oslobađanju Bugarske od Osmanskog carstva 1878. godine.

U danima pred izbore, bivši pilot MiG-29 Radev odbacio je optužbe da je proruski orijentisan.

„Ne vidim kakvu prorusku poziciju imam. Imam potpuno probugarske i proevropske stavove“, rekao je.

Istakao je da neće ići u koaliciju sa dvojicom najistaknutijih bugarskih političara – bivšim premijerom Borisovim i Deljanom Peevskim, liderom stranke Novi početak, optužujući ih da su na vrhu „oligarhijske piramide“ koja vodi mafijašku državu.

Lider reformističke stranke „Nastavljamo promjene“ Asen Vasilev nagovijestio je potencijalnu saradnju sa Radevom, dajući prioritet reformi pravosuđa.