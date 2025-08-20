logo
Češka prva zemlja EU koja koja podiže brzinu na autoputu: Voziće se 150 kilometara na sat, ali ne u svim okolnostima

Novi sistem će dozvoljavati brzine do 150 km/h samo kada vremenski i saobraćajni uslovi dozvole.

U Češkoj će na autoputu dozvoljavati vožnju od 150 kilometara na sat Izvor: ArieStudio/Shutterstock

Češka ulazi u istoriju kao prva zemlja Evropske unije koja je uvela probno povećanje maksimalne brzine na autoputevima, sa sadašnjih 130 na 150 kilometara na čas.

Elektronski saobraćajni znaci su već postavljeni na dionici autoputa D3 od Praga do Linca, a pilot projekat zvanično počinje krajem septembra. Dionica između Tabora i Čeških Budejovica, duga 50 kilometara, opremljena je novim saobraćajnim znacima sa promenljivim ograničenjima brzine.

Iako ovakav saobraćaj još nije u potpunosti ponovo omogućen, Češka uprava za puteve i autoputeve je najavila da će testiranje uskoro početi.

Za razliku od Njemačke, gde mnogi autoputevi imaju neograničena ograničenja brzine, Češka Republika je do sada primjenjivala standardno ograničenje od 130 km/h. Novi sistem će dozvoljavati brzine do 150 km/h samo kada vremenski i saobraćajni uslovi dozvole. Ako pada kiša, snijeg ili led, ograničenje će se automatski smanjiti za 20 kilometara na sat. Projekat je koštao 2,2 miliona evra i obuhvatao je 42 dinamička saobraćajna znaka. Vlasti planiraju da prošire ovaj režim na druge dionice, uključujući autoput D1 prema Ostravi i D11 kod Hradec Kralovea.

Slična rješenja su već isprobana u susjednim zemljama.

Austrija je podigla ograničenje na 140 km/h na deonici autoputa A1 između Beča i Salcburga između 2018. i 2020. godine. Međutim, eksperiment je prekinut zbog zabrinutosti zbog emisije CO₂, a na nekim dionicama brzina je kasnije dodatno smanjena na 100 km/h zbog Zakona o zaštiti vazduha (IG-L).

Holandija je 2020. godine uvela dnevno ograničenje od 100 km/h, dok je vožnja noću bila dozvoljena 130 km/h. Ali od aprila 2025. godine, brža vožnja će ponovo biti dozvoljena tokom dana na nekoliko ključnih puteva, uključujući autoputeve A6 i A7 prema Njemačkoj, piše Večernji list.

(Mondo)

