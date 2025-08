Stiže rigorozni zakon o saobraćaju u Grčkoj

Vlast u Grčkoj uvodi strožije kazne za saobraćajne prekršaje.

Izvor: Shutterstock.com/Ajdin Kamber/Bascar

Grčka vlast uvodi najrigorozniji zakon o saobraćaju do sada, piše "Biz portal". Zakon neće važiti samo za lokalno stanovništvo, već i za sve turiste.

Glavni fokus biće sprečavanje korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje. Do sada je ovaj prekršaj kažnjavan oduzimanjem dozvole na dva mjeseca, a novi zakon uvodi i novčanu kaznu koja može da ide i do 4.000 evra.

Na primjer, prvi put kada vas policija uhvati sa telefonom za volanom slijedi kazna od 350 evra i oduzimanje dozvole na mjesec dana. Drugi prekršaj donosi kaznu od 1.000 evra i zabranu vožnje od pola godine, dok treći nosi čak 2.000 evra i zabranu od godinu dana.

Situacija postaje još ozbiljnija ako upotreba telefona dovede do saobraćajne nesreće. U tom slučaju, kazna može biti do 4.000 evra, a vozačka dozvola se oduzima i do 8 godina. Ukoliko nesreća ima teže posljedice, zakon predviđa i zatvorske kazne – od 10 godina za teške tjelesne povrede, do 20 godina za smrtni ishod. Ako strada više osoba, moguća je čak i doživotna robija.

(Biz portal/MONDO)