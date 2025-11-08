Tojota najavljuje revoluciju: Razvili baterije koje bi mogle "ugasiti" motore na benzin

"Tojota" je saopštila da je blizu velikog proboja u svijetu inovacija za električna vozila - potpuno čvrste baterije koja bi mogla da učini zastarjelim automobile na benzinski pogon.

Izvor: Stefan Stojanovic/Stefan_Stojanovic

Tehnološki veb-sajt "Elektrek" prenosi da najnovija objava japanskog proizvođača automobila sugeriše da bi dugo očekivana tehnologija uskoro mogla da bude spremna za puteve, a prvo električno vozilo sa čvrstom baterijom očekuje se već 2027. godine.

Za razliku od današnjih litijum-jonskih baterija, koje se oslanjaju na tečne elektrolite koji ograničavaju efikasnost, "Tojotin" dizajn nove generacije zamjenjuje tečnost čvrstim materijalom.

To znači da će električna vozila imati manje, izdržljivije baterije koje se pune za nekoliko minuta i pružaju duži domet između punjenja.

Proizvođač automobila saopštio je da bi njegove nove čvrste baterije mogle značajno da poboljšaju domet vožnje, vrijeme punjenja i izlaznu snagu, nudeći bolje ubrzanje, poboljšanu bezbjednost i duži vijek trajanja, a sve uz smanjenje veličine i težine baterije.

Saobraćaj je i dalje jedan od najvećih izvora zagađenja vazduha, doprinosi narušavanju zdravlja respiratornih organa i globalnom zagrijavanju planete. Iako se broj električnih vozila povećava širom svijeta, većina vozača i dalje ukazuje na strah od kratkog dometa i dugo vrijeme punjenja baterija kao prepreke.

Japan, gdje se nalazi sjedište "Tojote", ulaže velika sredstva u domaću proizvodnju baterija da bi smanjio zavisnost od uvoznog gasa i nafte.