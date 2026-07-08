Trener "igosa" Nenad Stefanović o žrijebu FIBA Lige šampiona: "Nikad se nisam žalio, pa neću ni sada"

Šef struke Igokee m:tel Nenad Stefanović prokomentarisao je žrijeb grupa FIBA Lige šampiona u kojem "igosi" ponovo nisu imali sreće.

Izvor: MN PRESS

Aleksandrovčani su danas u Švajcarskoj za protivnike dobili prašku Slaviju (bivši Nimburk), Albu Berlin i Bilbao, pa je postalo praktično tradicionalno da im kuglice u ovom takmičenju nisu naklonjene s obzirom da iz godine u godinu nemaju sreće na žrijebu.

"Nikad se nisam žalio, što mi je možda i mana, pa tako neću ni sada. Žrijeb je takav kakav jeste. Dobili smo tri šampiona i biće veoma teško. Nimburk odnosno Slavija učesnik je Top 8 faze Lige šampiona, odlično radi skauting američkih igrača i domaćeg kadra. Alba je šampion Njemačke sa ogromnom bazom domaćih igrača, možda i najvećom u Evropi. Bilbao je dva puta osvojio FIBA Evropa kup. To dovoljno govori kakve smo protivnike dobili. Ipak, to ne znači da ćemo se predati unaprijed", rekao je Stefanović za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, odlični protivnici u Evropi će njegovom timu predstavljati dodatni motiv.

"Sklapamo ekipu koja će moći da odgovori svim izazovima pred nama. Momci će imati priliku da se pokažu u najboljem svjetlu na evrosceni i to će im biti šansa da napreduju. Ovako velika imena naspram nas poredstavljaće samo našu dodatnu motivaciju. Nismo favoriti ni u jednom duelu, ali ćemo se boriti do kraja", dodao je Stefanović.

Nova sezona u FIBA Ligi šampiona počinje 6. oktobra.

(MONDO)