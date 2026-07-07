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U srijedu žrijeb FIBA Lige šampiona: Igokea m:tel u trećem šeširu

U srijedu žrijeb FIBA Lige šampiona: Igokea m:tel u trećem šeširu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Poznat je kompletan spisak učesnika.

Igokea m:tel u trećem šeširu za FIBA Ligu šampiona Izvor: ABA liga/Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

FIBA je ozvaničila spisak učesnika za predstojeću, 11. sezonu Lige šampiona.

Mjesto u grupnoj fazi ponovo je našla Igokea m:tel, koja će se u sutrašnjem žrijebu naći u trećem šeširu. Tamo su još Juventus Utena (Litvanija), Bnei Penlink Herclija (Izrael), Legija Varšava (Poljska), Palakanestro Vareze (Italija), Sabah (Azerbejdžan), Spartak (Subotica) i Antverp (Belgija). Sa ovim ekipama Aleksandrovčani u grupnoj fazi ne mogu da se sastanu.

U prvi, najjači šešir smješteni su AEK (Grčka), Galatasaraj (Turska), Hapoel Holon (Izrael), Ritas Viljnus (Litvanija), Slavija Prag (Češka), Telekom Baskets Bon (Njemačka), Mursija (Španija) i Unikaha (Španija).

Šešir 2 čine Alba (Njemačka), Huventud (Španija), Šole (Francuska), Sombatelji (Mađarska), Nanter 92 (Francuska), Palakanestro Ređana (Italija), Peristeri (Grčka) i Strazbur (Francuska). U četvrtom su Kvis Pardubice (Češka), Bamberg Baskets (Njemačka), Cibona (Hrvatska), Porto (Portugal), Bilbao (Španija), Trabzonspor (Turska) i pobjednici dva kvalifikaciona turnira.

Na prvom, za mjesto u grupnoj fazi boriće se Friburg (Švajcarska), Patrioti Levice (Slovačka), Baken Bers (Danska), Oradea (Rumunija), Landštede Hamers (Holandija), Petrolina AEK Larnaka (Kipar), Batumi 2020 (Gruzija) i Salon Vilpas (Finska).

Na drugom će igrati Vicrburg (Njemačka), Promiteas Patras (Grčka), Benfika (Portugal), Riga (Letonija), Opava (Češka), Manisa Basket (Turska), Rasta Vehta (Njemačka), Rio Breogan (Španija), Varšava (Poljska), Kolosos (Grčka), Rilski Sportist (Bugarska), Jukatel Denizli Basket (Turska), Beč (Austrija), Landau Lajons (Azerbejdžan), Lajons Ženeva (Švajcarska) i Mančester (Engleska).

Žrijeb će biti obavljen sutra (srijeda) sa početkom u 11.30 časova. Biće formirano 8 grupa po 4 tima.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Igokea košarka FIBA Liga šampiona

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