logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel niže pojačanja: Amerikanac Roman Pen novi plejmejker

Igokea m:tel niže pojačanja: Amerikanac Roman Pen novi plejmejker

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Roman Pen je novi član "igosa".

Roman Pen novi košarkaš Igokee Izvor: Screenshot

KK Igokea m:tel nastavlja da niže pojačanja za novu sezonu, pa je tako ove srijede predstavila četvrtog novajliju.

Poslije bekova Lazara Stefanovića i Nikole Manojlovića te krilnog centra Petra Kovačevića, objelodanjeno je da će dres kluba iz Aleksandrovca zadužiti i američki plejmejker Roman Pen. Rođen je 1997. godine, a među "igose" dolazi nakon zapažene sezone u rumunskom Rapidu iz Bukurešta.

Ranije je branio boje belgijskog Limburg Junajteda, dok je prije profesionalne karijere ostavio dubok trag u koledž košarci. Tako je noseći dres Univerziteta Drejk postao rekorder ovog koledža po broju asistencija, dok je dva puta bitan u najbolju petorku konferencije Misuri Veli.

Podsjetimo da su, osim dolazaka novajlija, ugovore sa klubom produžili kapiten Dragan Milosavljević i Aleksandar Lazić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea košarka Roman Pen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC