Igokea m:tel niže pojačanja: Amerikanac Roman Pen novi plejmejker

Roman Pen je novi član "igosa".

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KK Igokea m:tel nastavlja da niže pojačanja za novu sezonu, pa je tako ove srijede predstavila četvrtog novajliju.

Poslije bekova Lazara Stefanovića i Nikole Manojlovića te krilnog centra Petra Kovačevića, objelodanjeno je da će dres kluba iz Aleksandrovca zadužiti i američki plejmejker Roman Pen. Rođen je 1997. godine, a među "igose" dolazi nakon zapažene sezone u rumunskom Rapidu iz Bukurešta.

Ranije je branio boje belgijskog Limburg Junajteda, dok je prije profesionalne karijere ostavio dubok trag u koledž košarci. Tako je noseći dres Univerziteta Drejk postao rekorder ovog koledža po broju asistencija, dok je dva puta bitan u najbolju petorku konferencije Misuri Veli.

Podsjetimo da su, osim dolazaka novajlija, ugovore sa klubom produžili kapiten Dragan Milosavljević i Aleksandar Lazić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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