Kovačević iz Bosne u Igokeu: Miško Ražnatović potvrdio transfer MVP-ja bh. lige

Aleksandrovčani doveli još jedno pojačanje.

Izvor: ABA liga/Bosna Visit Sarajevo/Bulend Šaćiragić

Petar Kovačević (23) naredne sezone nosiće dres Igokee, potvrdio je Miško Ražnatović.

Petar Kovacevic, mvp of Bosnian play off, signed with Igokea, while veteran Dragan Milosavljevic extended the contract with the team!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)June 21, 2026

MVP plej-ofa bh. lige protekle dvije sezone nosio je dres Bosne, sa kojom je osvojio šampionsku titulu, a sada je prešao u redove najvećeg rivala. U redovima sarajevskih "studenata" u proteklom periodu bio je jedan od najvažnijih igrača, pa nema sumnje da su Aleksandrovčani dobili ogromno pojačanje na poziciji krilnog centra.

Kovačević je rođen 2002. godine, visok je 203 cm, a u dosadašnjoj karijeri igrao je još za Megu i OKK Beograd.

Poznati menadžer potvrdio je da je Dragan Milosavljević produžio ugovor, te će i naredne sezone nositi dres "igosa".

Takođe, poznato je da na kormilu Igokee ostaje trener Nenad Stefanović, dok su ranije u klub stigli Nikola Manojlović i Lazar Stefanović.