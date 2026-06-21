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Kovačević iz Bosne u Igokeu: Miško Ražnatović potvrdio transfer MVP-ja bh. lige

Kovačević iz Bosne u Igokeu: Miško Ražnatović potvrdio transfer MVP-ja bh. lige

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Aleksandrovčani doveli još jedno pojačanje.

Petar Kovačević Izvor: ABA liga/Bosna Visit Sarajevo/Bulend Šaćiragić

Petar Kovačević (23) naredne sezone nosiće dres Igokee, potvrdio je Miško Ražnatović.

MVP plej-ofa bh. lige protekle dvije sezone nosio je dres Bosne, sa kojom je osvojio šampionsku titulu, a sada je prešao u redove najvećeg rivala. U redovima sarajevskih "studenata" u proteklom periodu bio je jedan od najvažnijih igrača, pa nema sumnje da su Aleksandrovčani dobili ogromno pojačanje na poziciji krilnog centra.

Kovačević je rođen 2002. godine, visok je 203 cm, a u dosadašnjoj karijeri igrao je još za Megu i OKK Beograd.

Poznati menadžer potvrdio je da je Dragan Milosavljević produžio ugovor, te će i naredne sezone nositi dres "igosa".

Takođe, poznato je da na kormilu Igokee ostaje trener Nenad Stefanović, dok su ranije u klub stigli Nikola Manojlović i Lazar Stefanović.

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Tagovi

KK Igokea KK Bosna transferi

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