logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel ponovo u FIBA Ligi šampiona? Čeka se potvrda svjetske kuće košarke!

Igokea m:tel ponovo u FIBA Ligi šampiona? Čeka se potvrda svjetske kuće košarke!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

"Igosi" bi sedmi put u klupskoj istoriji mogli da zaigraju u FIBA Ligi šampiona.

Igokea m:tel ponovo u FIBA Ligi šampiona Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

KK Igokea m:tel trebalo bi i naredne sezone da zaigra u FIBA Ligi šampiona.

Iako klub iz Aleksandrovca nije uspio da osvoji titulu u bh. prvenstvu, to ga, prema informacijama koje tek treva da potvrdi svjetska kuća košarke, neće spriječiti da sedmi put u svojoj istoriji nastupi u ovom takmičenju. Najbolji rezultat "igosi" su ostvarili u sezoni 2020-2021, kada su pod vođstvom Dragana Bajića krenuli iz kvalifikacija u Bugarskoj, a potom zastali na korak od četvrtfinalne faze.

Podsjetimo, finalisti FIBA Lige šampiona trebalo bi od jeseni 2027. godine da se takmiče u novoformiranom takmičenju pod imenom "NBA Evropa".

Inače, u dosadašnjih šest nastupa, Igokea m:tel je tri puta prolazila grupnu fazu, i to svaki put pod Bajićevim vođstvom.

Dok se čeka konačna potvrda FIBA, već je poznat veliki broj učesnika. Tako bi u grupnoj fazi trebalo da zaigraju Huventud, Unikaha, Mursija i Bilbao kao predstavnici Španije, potom francuski timovi Nanter, Šole i Strazbur, predstavnici Njemačke Alba, Bamberg i Bon, grčki timovi AEK, Peristeri i Kolos, litvanski Ritas kao branilac titule, subotički Spartak...

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea košarka FIBA Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC