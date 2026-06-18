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Iz FMP-a u Igokeu m:tel: Predstavljeno prvo pojačanje u Laktašima

Iz FMP-a u Igokeu m:tel: Predstavljeno prvo pojačanje u Laktašima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Lazar Stefanović (2002.) potpisao je za "igose".

Lazar Stefanović novi košarkaš Igokee Izvor: Dragana Stjepanović/ABA liga

KK Igokea m:tel predstavio je prvo igračko pojačanje za novu sezonu.

U klub iz Aleksandrovca stigao je bek Lazar Stefanović (2002.), koji je prethodnu takmičarsku godinu proveo u FMP-u. Prosječno je za tim iz Železnika bilježio 11,6 poena, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici.

Košarkaški put započeo je u Partizanu, odakle je proslijeđen i na pozajmicu u zemunsku Mladost. Našao se potom u SAD, gdje je branio boje dva koledža - Jute i UCLA.

Tokom karijere bio je član svih mlađih reprezentativnih selekcija Srbije i nastupio na Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Nisu to jedine vijesti iz kluba u ovoj sedmici. Podsjetimo, Dragan Milosavljević je produžio ugovor, dok je pomoćni trener Marko Cvetković odlučio da napusti stručni štab.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Lazar Stefanović košarka KK Igokea ABA liga transferi

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