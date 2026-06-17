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Dragan Milosavljević ostaje u Igokei i naredne sezone

Dragan Milosavljević ostaje u Igokei i naredne sezone

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Iskusni košarkaš produžio ugovor sa klubom iz Aleksandrovca.

Dragan Milosavljević ostaje u Igokei Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Dragan Milosavljević ostaje u igokei.

Iskusni košarkaš produžio je ugovor sa klubom iz Aleksandrovca i naredne sezone nosiće dres Igokee, a to će biti ukupno njegova peta sezone u klubu.

"Iskusni kapiten i jedan od lidera našeg tima, Dragan Milosavljević, produžio je ugovor sa Igokea m:tel i u narednoj sezoni nosiće dres Igosa!

Svojim bogatim iskustvom, profesionalizmom i pobjedničkim mentalitetom, Milosavljević je tokom prethodnih sezona bio kapiten tima i jedan od ključnih igrača našeg tima, kako na terenu, tako i u svlačionici. Njegovo liderstvo i posvećenost predstavljaju važan oslonac u ostvarenju ciljeva kluba", saopšteno je iz KK Igokea.

Tagovi

Dragan Milosavljević KK Igokea košarka

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