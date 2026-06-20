logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igokea m:tel dovela još jednog beka: Potpisao doskorašnji prvotimac Borca

Igokea m:tel dovela još jednog beka: Potpisao doskorašnji prvotimac Borca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Nikola Manojlović (2002.) pojačanje vanjsku liniju kluba iz Aleksandrovca.

Nikola Manojlović novi košarkaš Igokee Izvor: Filip Barbalić/Filip Barbalić

Nakon što je u četvrtak ozvaničila dolazak dosadašnjeg beka FMP-a Lazara Stefanovića, Igokea m:tel je prvog dana vikenda predstavila drugog novajliju za narednu sezonu.

Dres tima iz Aleksandrovca nosiće i Nikola Manojlović, još jedan bivši vanjski igrač ekipe iz Železnika, koji je u prošloj takmičarskoj godini bilježio zapažene partije u dresu Borca iz Čačka. Bek rođen u Novom Sadu 2002. godine igrao je prosječno 26 minuta u ABA ligi, upisujući 10.8 poena, 5.3 skokova i 1.3 asistencije za 26 minuta provedenih na parketu, uz 56.9 posto šuta iz igre i 40.6 posto za tri poena.

Nastupao je, takođe, i za mlađe selekcije Crvene zvezde i reprezentacije Srbije, a sa Igokeom m:tel je, navodi se na sajtu ABA lige, potpisao višegodišnji ugovor.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Igokea košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC