Igokea m:tel dovela još jednog beka: Potpisao doskorašnji prvotimac Borca

Nikola Manojlović (2002.) pojačanje vanjsku liniju kluba iz Aleksandrovca.

Izvor: Filip Barbalić/Filip Barbalić

Nakon što je u četvrtak ozvaničila dolazak dosadašnjeg beka FMP-a Lazara Stefanovića, Igokea m:tel je prvog dana vikenda predstavila drugog novajliju za narednu sezonu.

Dres tima iz Aleksandrovca nosiće i Nikola Manojlović, još jedan bivši vanjski igrač ekipe iz Železnika, koji je u prošloj takmičarskoj godini bilježio zapažene partije u dresu Borca iz Čačka. Bek rođen u Novom Sadu 2002. godine igrao je prosječno 26 minuta u ABA ligi, upisujući 10.8 poena, 5.3 skokova i 1.3 asistencije za 26 minuta provedenih na parketu, uz 56.9 posto šuta iz igre i 40.6 posto za tri poena.

Nastupao je, takođe, i za mlađe selekcije Crvene zvezde i reprezentacije Srbije, a sa Igokeom m:tel je, navodi se na sajtu ABA lige, potpisao višegodišnji ugovor.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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