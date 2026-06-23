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Napustio klub nakon 3 godine: Marko Jeremić razdužio dres Igokee m:tel

Napustio klub nakon 3 godine: Marko Jeremić razdužio dres Igokee m:tel

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Marko Jeremić više nije član "igosa".

Marko Jeremić otišao iz Igokee Izvor: Dubai Basketball

Nakon tri sezone provedene u klubu, Marko Jeremić je razdužio dres Igokee m:tel.

Bek rođen 1991. godine u Novom Sadu stigao je u klub iz Aleksandrovca u ljeto 2023. godine, nakon što je jednu sezonu bio član Cedevita Olimpije. Tokom prošle sezone, nastupio je na 24 utakmice u ABA ligi i za 15.6 minuta u prosjeku bilježio 4.9 poena, 0.8 skokova i 1.2 asistencije.

Ranije je nastupao za Vojvodinu, mrkonjićku Mladost, Napredak, FMP i Mornar. Sa Igokeom m:tel je osvojio dvije titule u ligi BiH i jedan trofej u kup-takmičenju.

"Nakon tri sezone provedene u dresu Igokee m:tel se zahvaljuje Marku Jeremiću na saradnji.

Tokom prethodne tri godine Marko je svojim zalaganjem, profesionalnim odnosom i borbenošću dao veliki doprinos našem klubu, kako na terenu, tako i van njega. Bio je važan dio našeg tima u domaćim i regionalnim takmičenjima.

Želimo ti mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere i života.

Hvala na svemu i srećno!", rečeno je iz kluba.

Sa druge strane, ugovore sa klubom produžili su kapiten Dragan Milosavljević i Aleksandar Lazić, dok su nova imena bekovi Lazar Stefanović i Nikola Manojlović te krilni centar Petar Kovačević.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

KK Igokea košarka Marko Jeremić

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