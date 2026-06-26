Igokea m:tel predstavila još jedno pojačanje na poziciji plejmejkera

U klub je stigao bivši igrač užičke Slobode, Dinamika i Zlatibora Uroš Paunović (2003.).

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Igokea m:tel angažovao je peto ljetno pojačanje. Tako je poslije bekova Lazara Stefanovića i Nikole Manojlovića, krilnog centra Petra Kovačevića te plejmejkera Rona Pena, angažovan i Uroš Paunović, još jedan nosilac igre.

Rođen 2003. godine u Beogradu, Paunović je košarkaški put gradio kroz klubove u Srbiji, nastupajući za užičku Slobodu, Dinamik i Zlatibor, gdje je u sezoni 2024-2025 bio jedan od nosilaca igre.

U prvenstvu Srbije prosječno je bilježio 8.8 poena, 2.9 skokova i 2,2 asistencije po utakmici, uz gotovo 35% uspješnosti u šutu za tri poena. Nastupao je i u ABA 2 ligi, gdje je stekao vrijedno regionalno iskustvo.

Tokom 2025. godine karijeru je nastavio na američkom univerzitetu Konektikat, jednom od najuglednijih košarkaških programa u NCAA ligi.

Sa Igokeom m:tel je, kako je saopšteno iz kluba, potpisao višegodišnji ugovor.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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