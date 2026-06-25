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Zvanično: Igokea m:tel ostaje u FIBA Ligi šampiona

Zvanično: Igokea m:tel ostaje u FIBA Ligi šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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FIBA saopštila spisak učesnika Lige šampiona za sezonu 2026/27.

KK Igokea, košarkaši Igokee Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sljedeću sezonu i među njima je Igokea m:tel, koja nije uspjela da odbrani titulu u BiH. Potvrđeno je 30 imena timova, s tim da će još dva postati dio takmičenja kroz kvalifikacije, u kojima će igrati 24 ekipe.

Za učešće se ukupno prijavio 61 tim, a FIBA je ozvaničila učešće čak 16 nacionalnih šampiona, zaključno sa Albom, koja je ove sedmice osvojila titulu u uzbudljivoj seriji protiv Bajern Minhena.

FIBA je saopštila i to da se takmičenju vratio Bon Telekom, bivši osvajač Lige šampiona, kao i Peristeri koga je Vasilis Spanulis 2024. vodio na F4 turniru u Beogradu. Učestvuje i bivši evroligaš Strazbur, kao i Mursija i Antverpen.

Među povratnicima je i Cibona, jer je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Isto tako, vraća se i Vareze iz Italije i Juventus Utena iz Litvanije.

FIBA je naglasila i to da će AEK ostati jedini tim koji je učestvovao u svih 11 izdanja Lige šampiona. I naredne sezone vodiće ga jedan od najuspješnijih trenera ovog takmičenja, Srbin Dragan Šakota, takođe bivši osvajač titule LŠ.

  • Ritas 
  • Hoventut
  • Mursija
  • Bilbao
  • Unikaha
  • Alba Berlin
  • Bamberg
  • Bon Telekom
  • Juventus Utena
  • Nanter 92
  • Šole Basket
  • Strazbur
  • AEK
  • Peristeri
  • Trabzonspor
  • Galatasaraj
  • Nimburk
  • Pardubice
  • Spartak Subotica
  • Cibona
  • Legija Varšava
  • Ređana
  • Vareze
  • Igokea m:tel
  • Bnei Herclija
  • Hapoel Holon
  • Sabah
  • Sombatelji
  • Antverpen
  • Porto

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Tagovi

KK Igokea košarka FIBA Liga šampiona

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