Zvanično: Igokea m:tel ostaje u FIBA Ligi šampiona

FIBA saopštila spisak učesnika Lige šampiona za sezonu 2026/27.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sljedeću sezonu i među njima je Igokea m:tel, koja nije uspjela da odbrani titulu u BiH. Potvrđeno je 30 imena timova, s tim da će još dva postati dio takmičenja kroz kvalifikacije, u kojima će igrati 24 ekipe.

Za učešće se ukupno prijavio 61 tim, a FIBA je ozvaničila učešće čak 16 nacionalnih šampiona, zaključno sa Albom, koja je ove sedmice osvojila titulu u uzbudljivoj seriji protiv Bajern Minhena.

FIBA je saopštila i to da se takmičenju vratio Bon Telekom, bivši osvajač Lige šampiona, kao i Peristeri koga je Vasilis Spanulis 2024. vodio na F4 turniru u Beogradu. Učestvuje i bivši evroligaš Strazbur, kao i Mursija i Antverpen.

Među povratnicima je i Cibona, jer je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Isto tako, vraća se i Vareze iz Italije i Juventus Utena iz Litvanije.

FIBA je naglasila i to da će AEK ostati jedini tim koji je učestvovao u svih 11 izdanja Lige šampiona. I naredne sezone vodiće ga jedan od najuspješnijih trenera ovog takmičenja, Srbin Dragan Šakota, takođe bivši osvajač titule LŠ.

Ritas

Hoventut

Mursija

Bilbao

Unikaha

Alba Berlin

Bamberg

Bon Telekom

Juventus Utena

Nanter 92

Šole Basket

Strazbur

AEK

Peristeri

Trabzonspor

Galatasaraj

Nimburk

Pardubice

Spartak Subotica

Cibona

Legija Varšava

Ređana

Vareze

Igokea m:tel

Bnei Herclija

Hapoel Holon

Sabah

Sombatelji

Antverpen

Porto

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!