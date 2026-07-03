Igokea našla pojačanje na bekovskoj poziciji! Tuzlak iz Italije stigao u Laktaše!

Klub iz Aleksandrovca doveo novo pojačanje.

Izvor: Instagram/BCIgokea

Košarkaški klub Igokea predstavio je novog igrača Armina Hrštića, koji u Laktaše stiže iz italijanskog Lumecanea.

Hrštić igra na poziciji beka, a u Igokei računaju s njim na duže s obziraom da je, kako je navedeno potpisao dugoročni ugovor.

"Novi igrač stiže u redove našeg tima, Hrštić je potpisao dugoročni ugovor sa Igokea m:tel. Rođen 30. maja 2000. godine u Tuzli, visok 196 cm, Hrštić iza sebe ima bogato iskustvo nastupa u Sloveniji, Hrvatskoj i Austriji, kao i nastupe za mlađe reprezentativne selekcije BiH. Bio je među najzapaženijim igračima austrijske Superlige, a u prethodnoj sezoni je igrao u italijanskom Lumezzanu gdje je prosječno postizao 15.4 poena po utakmici", saopšteno je iz KK Igokea m:tel.