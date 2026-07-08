Igokea m:tel opet nije imala sreće na žrijebu u FIBA Ligi šampiona

Košarkaški klub Igokea m:tel dobio je u srijedu protivnike u okviru grupne faze FIBA Lige šampiona.
"Igosi" nisu imali sreće na žrijebu u Švajcarskoj, koji im je za rivale donio španski Bilbao, berlinsku Albu i Slaviju iz Praga.
Tim Nenada Stefanovića je uvršten u Grupu G u predstojećoj sezoni koji počinje 6. oktobra.
Prvoplasirani timovi u svih osam grupa će izboriti direktan nastup u Top 16 fazi dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati dodatni baraž.
Interesantno, Aleksandrovčani sad već tradicionalno nemaju sreće sa žrijebom u ovom takmičenju - prethodne sezone su odmjerili snage protiv turskog Galatasaraja, njemačkog Vircburga i italijanskog Trsta, godinu ranije rivali su im bili Hapoel Holon (Izrael), Nanter (Francuska) i njemački Vircburg, a u 2024. godini Tofaš Bursa iz Turske i španska Mursija.
SVE GRUPE FIBA LIGE ŠAMPIONA
Grupa A
Ritas, Nanter, Sabah, Trabzonspor
Grupa B
Galatasaraj, Strazbur, Legija, Cibona
Grupa C
AEK, Sombatelj, Antverp, Kvalifikant 1
Grupa D
Mursija, Peristeri, Vareze, Bamberg
Grupa E
Unikaha, Ređana, Juventus, Pardubice
Grupa F
Hapoel Holon, Šole, Spartak, Kvalifikant 2
Grupa G
Slavija Prag, Alba, Igokea, Bilbao
Grupa H
Bon, Huventud, Bnei Herclija, Porto
(MONDO)