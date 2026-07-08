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Igokea m:tel opet nije imala sreće na žrijebu u FIBA Ligi šampiona

Igokea m:tel opet nije imala sreće na žrijebu u FIBA Ligi šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Košarkaški klub Igokea m:tel dobio je u srijedu protivnike u okviru grupne faze FIBA Lige šampiona.

Igokea m:tel opet nije imala sreće na žrijebu u FIBA Ligi šampiona Izvor: ABA liga/Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

"Igosi" nisu imali sreće na žrijebu u Švajcarskoj, koji im je za rivale donio španski Bilbao, berlinsku Albu i Slaviju iz Praga.

Tim Nenada Stefanovića je uvršten u Grupu G u predstojećoj sezoni koji počinje 6. oktobra.

Prvoplasirani timovi u svih osam grupa će izboriti direktan nastup u Top 16 fazi dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati dodatni baraž.

Interesantno, Aleksandrovčani sad već tradicionalno nemaju sreće sa žrijebom u ovom takmičenju - prethodne sezone su odmjerili snage protiv turskog Galatasaraja, njemačkog Vircburga i italijanskog Trsta, godinu ranije rivali su im bili Hapoel Holon (Izrael), Nanter (Francuska) i njemački Vircburg, a u 2024. godini Tofaš Bursa iz Turske i španska Mursija.

SVE GRUPE FIBA LIGE ŠAMPIONA

Grupa A

Ritas, Nanter, Sabah, Trabzonspor

Grupa B

Galatasaraj, Strazbur, Legija, Cibona

Grupa C

AEK, Sombatelj, Antverp, Kvalifikant 1

Grupa D

Mursija, Peristeri, Vareze, Bamberg

Grupa E

Unikaha, Ređana, Juventus, Pardubice

Grupa F

Hapoel Holon, Šole, Spartak, Kvalifikant 2

Grupa G

Slavija Prag, Alba, Igokea, Bilbao

Grupa H

Bon, Huventud, Bnei Herclija, Porto

(MONDO)

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Tagovi

FIBA Liga šampiona KK Igokea

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