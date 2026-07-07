Reprezentativac BiH se vratio u Igokeu m:tel!

Haris Delalić ponovo će igrati za klub iz Aleksandrovca.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Nakon što je dvije sezone proveo u taboru sarajevske Bosne, gdje je bio i kapiten, Haris Delalić se vratio u Igokeu m:tel.

Član Aleksandrovčana reprezentativac BiH bio je od jeseni 2022. do početka 2024. godine, kada se preselio u MZT do kraja takmičarske godine. Po okončanju misije u Sjevernoj Makedoniji otišao je u Sarajevo, iz kojeg se vraća među "igose".

"Delalić je kroz dosadašnju karijeru pokazao da posjeduje kvalitet, iskustvo i njegova svestranost, energija i timski duh biće od velikog značaja za ekipu u nastupima Igokea m:tel u na više frontova predstojeće sezone.

Povratak igrača koji poznaje sistem, klub i očekivanja predstavlja važan korak u stvaranju konkurentnog tima za novu sezonu.

Welcome back Harise!", napisano je iz kluba.

Prije Delalića, koji igra na poziciji krila, klupsku opremu zadužila su još šestorica novajlija – Lazar Stefanović, Nikola Manojlović, Petar Kovačević, Roman Pen, Uroš Paunović i Armin Hrštić.

Ugovore su produžili Dragan Milosavljević, Aleksandar Lazić i Strahinja Gavrilović, dok je klupsku opremu nakon tri godine razdužio Marko Jeremić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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