Igokea m:tel sklapa roster: Sandro Antunović produžio, došao centar iz NCAA lige, poznat i raspored u Ligi šampiona

Košarkaški klub Igokea m:tel u punoj je brzini kada je riječ o pripremama za predstojeću sezonu 2026/27.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Uprava kluba iz Laktaša povukla je ključne poteze u rosteru - obezbijeđen je potpis provjerenog domaćeg igrača, stiglo je atraktivno pojačanje pod košem direktno iz Amerike, a poznat je i kompletan raspored u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona.

"Igosi" su saopštili u utorak da je produžena saradnju sa Sandrom Antunovićem, koji se profilisao kao izuzetno koristan i zahvalan igrač u rotaciji što je pokazala i statistika iz prethodne sezone ABA lige.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Hrvatski krilni centar, rođen u Sarajevu za 11.2 minuta prosječno je bilježio 3,6 poena i 2,3 skoka po meču uz procenat šuta iz igre od 54,5%.

Društvo pod košem Antunoviću će praviti talentovani britanski košarkaš Džoel Armotrejding (208 cm), koji je u klubu iz Aleksandrovca dobio biti prvi profesionalni ugovor u Evropi.

Prethodno je izgradio odličnu reputaciju u američkoj NCAA ligi, gdje je pokazao da važi za izuzetno pokretnog, modernog i atletski moćnog centra koji donosi ogromnu energiju i elitnu zaštitu obruča.

Izvor: Greg Ashman/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Prethodne sezone je u dresu Univerziteta Nevada imao učinak od 5,2 poena, 4 skoka i jednu blokadu po utakmici uz 50,7% procenat šuta iz igre.

Nastupao je još za Univerzitet Riversajd, Koledž Ajdaho, a u klubu su uvjereni da Britanac može biti jedno od prijatnijih iznenađenja u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona.

Upravo u tom takmičenju, izabranici Nenada Stefanovića ponovo nisu imali sreće na žrijebu, koji ih je spojio sa Albom iz Berlina, španskim Bilbaom i praškom Slavijom.

"Igosi" će sezonu otvoriti u Laktašima na domaćem terenu 6. oktobra protiv Bilbaa.

Izvor: ANDREAS PAPAKONSTANTINOU / AFP / Profimedia

Rapored utakmica grupne faze FIBA Lige šampiona

Igokea m:tel - Bilbao (Španija) 6. oktobar

Alba Berlin (Njemačka) - Igokea m:tel 13. oktobar

Igokea m:tel - Slavija Prag (Češka) 27. oktobar

igokea m:tel - Alba Berlin (Njemačka) 11. novembar

Slavija Prag (Češka) - Igokea m:tel 8. decembar

Bilbao (Španija) - Igokea m:tel 22. decembar

(MONDO)