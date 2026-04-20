Džajić: Nismo otišli na Svjetsko prvenstvo, a morali smo bar u baraž

Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić nije uljepšavao veliki neuspjeh reprezentacije pod vođstvom Dragana Stojkovića Piksija, a naglasio je i čestitao veliki uspjeh kadeta i omladinaca.

Izvor: MN PRESS

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić obratio se delegatima na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, istakao šta je sve urađeno u prethodnom periodu i bez uljepšavanja govorio o velikom neuspjehu - neodlasku reprezentacije na Svjetsko prvenstvo 2026.

"Da ne bude da je sve lijepo, jer nije, moram da istaknem da se nismo plasirali na Svjetsko prvenstvo, a morali smo da izborimo najmanje baraž. I to je neuspjeh, ali gledamo naprijed, gledamo dalje i sve ćemo da uradimo da u narednom periodu Srbija bude na mjestu koje joj pripada. Uvjeren sam da ćemo, uz jedinstvo, rad i jasnu viziju, nastaviti da gradimo fudbal koji će biti na ponos svih nas", rekao je Džajić za govornicom.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu osnov rada njegovog tima bilo je postavljanje srpskog fudbala na zdrave noge.

"Period između dvije sednice Skupštine Fudbalskog saveza Srbije obillježen je jasnom namjerom da srpski fudbal postavimo na čvrste temelje sistema, odgovornosti i dugoročnog razvoja. Svijest da se pravi rezultati ne grade preko noći, već kroz kontinuitet, rad i jasnu strategiju, vodila nas je u svim ključnim odlukama koje smo donosili".

Istakao je Džajić rad na infastrukturi i reformu takmičarskog sistema.

"U prethodnom periodu napravljeni su značajni iskoraci u više segmenata. Pokrenut je najveći infrastrukturni ciklus u novijoj istoriji srpskog fudbala, sa jasnim ciljem da uslovi za igru postanu standard, a ne izuzetak. Istovremeno, donesene su važne reforme takmičarskog sistema koje treba da podignu kvalitet, konkurentnost i razvoj domaćih igrača. Poseban akcenat stavljen je na razvoj mladih, jer vjerujemo da se budućnost reprezentacije gradi u sistemu koji prepoznaje talenat, štiti ga i usmjerava. U tom kontekstu, napravljen je važan iskorak u povezivanju svih reprezentativnih selekcija, od najmlađih uzrasta do A tima".

Sa govornice je predsjednik FSS čestitao uspjeh mladim selekcijama - kadetima plasman na Svjetsko prvenstvo, omladincima odlazak na Evropsko prvenstvo ispred evropskih velesila - Portugala i Engleske.

"Sa velikim ponosom čestitam"

"Sa posebnim ponosom želim da čestitam omladinskoj reprezentaciji Srbije na plasmanu na Evropsko prvenstvo, kao i kadetskoj reprezentaciji na izborenom učešću na Svjetskom prvenstvu. To su rezultati koji predstavljaju snažan podsticaj za dalji rad. Vjerujem da dolaskom Veljka Paunovića na mjesto selektora A reprezentacije, uspostavljamo i jasnu koordinaciju između stručnih štabova i svih selektora mlađih kategorija. Taj pristup omogućava da svaki igrač ima jasan put, kontinuitet u razvoju i dugoročnu perspektivu u sistemu reprezentacije".

Džajić je govorio i o unapređenju sudijske organizacije i o izgradnji sistema koji bi trebalo da bude uspješan na duge staze, a ne kratkoročno.

"Paralelno sa navedenim, unaprijeđena je sudijska organizacija kroz uvođenje novih standarda, veću transparentnost i jasne kriterijume rada, što doprinosi regularnosti takmičenja i povjerenju u sistem. Sve ove aktivnosti imaju jedan zajednički imenitelj – izgradnju sistema u kome svaki segment ima svoju ulogu, ali i odgovornost. Naš cilj nije kratkoročan rezultat, već stabilan i održiv razvoj srpskog fudbala. Siguran sam da smo u ovom periodu napravili važne korake u tom pravcu, ali i da nas tek čekaju najveći izazovi", rekao je Džajić.

