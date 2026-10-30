Skupština FSS odložena četiri puta za šest mjeseci: I dalje bez predsjednika

Fudbalski savez Srbije i dalje nema predsednika, izborna skupština odložena je četvrti put u poslednjih šest meseci.

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Fudbalski savez Srbije (FSS) i dalje neće dobiti novog predsjednika, nasljednika Dragana Džajića. Izborna skupština, koja je bila zakazana za danas u Staroj Pazovi, ponovo je odložena. Četvrti put u posljednjih šest mjeseci, odloženo je zasjedanje o najvažnijoj temi srpskog fudbala - ko će biti novi predsjednik Saveza?

Razlog za današnje otkazivanje Izborne skupštine je sasvim jednostavan, piše "Sport Klub" - prosto nije bilo kandidata za mjesto predsjednika.

Zbog toga, trenutno se priča o uvođenju privremenih mjera, tako da nije isključena čak ni prinudna uprava koju bi mogla da delegira UEFA. Za sada, nema ni najave kada bi mogla da bude zakazana nova Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije, niti kako će na nju uticati rezultati nedavno održavnih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Podsjetimo, u prethodnom sazivu predsjednik FSS bio je Dragan Džajić, a na mjestu generalnog sekretara Branko Radujko. Već se traže promjene u Fudbalskom savezu Beograda, gdje je zatražena ostavka Nikole Lazetića koji se u međuvremenu oglasio.

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Pogledajte 00:58 Branko Radujko Izvor: Fudbalski savez srbije Izvor: Fudbalski savez srbije

(MONDO)