Nikola Lazetić: Pozivam organe Srbije da ispitaju rad Saveza

Nikola Lazetić poziva državne organe da ispitaju rad Fudbalskog saveza Beograda i demantuje optužbe na svoj račun

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Predsjednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić (48) oglasio se povodom poziva iz FS Obrenovca da podnese ostavku. Prvi čovjek beogradskog fudbala izričito je demantovao optužbe, koje polaze od toga da je "izabran uz politički uticaj, uz neprimjereno uvođenje politike u rad FSB".

Takođe, Lazetić je rekao da će zbog iznošenja neistina i kleveta preduzeti pravne korake i da su isti pojedinci koji zahtijevaju njegovu ostavku ne tako davno podržavali njegov rad. U saopštenju je između ostalog rekao da je ponosan na sve urađeno na renoviranju sportskog centra na Adi Ciganliji i najavio da će nastaviti da radi u interesu klubova.

"Neću se dalje oglašavati povodom novih istupa i optužbi koje očekujem, jer je, očigledno, danas postalo moderno iznositi optužbe bez činjenica. Istovremeno, ostajem potpuno otvoren za saradnju i pozivam nadležne državne organe da ispitaju svaku, pa i najmanju sumnju u zakonitost rada Saveza. Ponavljam, ponosan sam na rad i transparentnost Fudbalskog saveza Beograda", saopštio je Nikola Lazetić.

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"Povodom navoda pojedinaca kojima se dovode u pitanje zakonitost rada Fudbalskog saveza Beograda i moj lični integritet, odlučno demantujem iznijete neistine i neosnovane optužbe.

Fudbalski savez Beograda uvijek je radio i nastaviće da radi u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Lične frustracije i nezadovoljstva ne mogu biti opravdanje za iznošenje neistina, klevetanje i nanošenje štete mom ličnom ugledu, kao ni ugledu Saveza i njegovih zaposlenih. Radi zaštite svog ugleda preduzeću odgovarajuće pravne korake pred nadležnim organima, dok će Savez preduzeti odgovarajuće korake radi zaštite ugleda organizacije.

Posebno ukazujem na to da su ti isti pojedinci prije samo nekoliko mjeseci, kao članovi Skupštine Fudbalskog saveza Beograda, ispred Fudbalskog saveza opštine Obrenovac, prisustvovali izbornoj sjednici i svojim glasovima dali podršku radu Saveza za naredni četvorogodišnji mandat. Ni tada, ni na brojnim sastancima koje smo imali u prostorijama Fudbalskog saveza Beograda, nisu imali primjedbe na rad Saveza, da bi danas iznenada izašli u javnost sa neistinama i neosnovanim optužbama.

Ponosan sam na Fudbalski savez Beograda i sve zaposlene u njemu. Savez je danas odgovorna i transparentna organizacija, koja svojim radom i rezultatima daje primjer kako se posvećeno i savesno doprinosi razvoju fudbala.

Posebno sam ponosan što smo za samo godinu dana uspjeli da kompletno renoviramo sportski centar na Adi Ciganliji. Dobili smo savremen sportski centar, uređen u skladu sa UEFA standardima, koji će moći da ugosti naše mlađe reprezentativne selekcije i bude domaćin međunarodnih takmičenja.

Takođe, u saradnji sa lokalnim samoupravama, svakom opštinskom fudbalskom savezu na teritoriji Beograda obezbijedili smo potpuno nov teren sa vještačkom travom, urađen po UEFA standardima, koji će moći da koristi i za svoje potrebe. Naglašavam da nije bilo nikakve selektivne raspodjele, već su svi opštinski savezi dobili nove terene".

"Pozivam nadležne organe da ispitaju"

Vidi opis Nikola Lazetić: Pozivam organe Srbije da ispitaju rad Saveza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pomogli smo i svakom klubu sa teritorije Beograda koji nam se obratio sa zahtjevom za pomoć u vidu opreme i sportskih rekvizita. Klubove nismo samoinicijativno birali, već smo odgovarali na njihove zahtjeve i iskazane potrebe.

Zajedno sa saradnicima nastaviću da radim u interesu klubova, fudbalera i svih koji vole fudbal, ponosan na ostvarene rezultate i posvećen daljem razvoju beogradskog fudbala.

Neću se dalje oglašavati povodom novih istupa i optužbi koje očekujem, jer je, očigledno, danas postalo moderno iznositi optužbe bez činjenica. Istovremeno, ostajem potpuno otvoren za saradnju i pozivam nadležne državne organe da ispitaju svaku, pa i najmanju sumnju u zakonitost rada Saveza. Ponavljam, ponosan sam na rad i transparentnost Fudbalskog saveza Beograda".

(MONDO)