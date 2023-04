Neka i klubovi edukuju igrače, DOGAĐA SE NEDOPUSTIVO! Nikola Lazetić: Neću da upirem prstom, ali imamo OZBILJAN problem

Direktor mladih kategorija Fudbalskog saveza Srbije analizirao rezultate, ali i ponašanje igrača u omladinskim uzrastima reprezenacije

Izvor: MN PRESS

U nedjelji na izmaku, kadetska reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo za selekcije do 17 godina, dok omladinska selekcija nažalost nije uspjela to da ostvari, iako joj je malo falilo do uspjeha. Sabirajući utiske, direktor mladih kategorija Fudbalskog saveza Srbije Nikola Lazetić rekao je:

"Osjećanja su mi pomiješana, jer su omladinsku selekciju sekunde dijelile od istog podviga i plasmana na Evropsko prvenstvo. Šteta je što nismo uspjeli da ponovimo rezultat iz prošle godine, kada su obje naše selekcije bile učesnici završnog turnira. U svakom slučaju, kadeti su nas oduševili. Nisu klonuli duhom poslije poraza od Bjelorusije na startu kvalifikacija, deklasirali su Bosnu i Hercegovinu i Izrael i u velikom stilu overili vizu za Mađarsku."

Na čelu stručnog štaba kadetske selekcije nalazi se nekadašnji reprezentativac Srbije i učesnik Svjetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010. godine, Aleksandar Luković.

"Moram da pohvalim Lukovića. Riječ je o momku koji je tokom igračke karijere bio primjer kako jedan reprezentativac treba da se ponaša na terenu i van njega. Sada u jednoj novoj ulozi to svoje bogato iskustvo prenosi na dječake koji bi trebalo da budu budućnost srpskog fudbala. Mnogi su ga osporavali na početku ciklusa, čak sam i ja bio na udaru, ali sam se vodio idejom da neko ko je kao igrač prošao sve reprezentativne selekcije i kasnije ostavio dubok trag u A reprezentaciji, neko ko je igrao fudbal na najvišem mogućem nivou, mora da ima prednost u odnosu na trenere koji nemaju nikakvo internacionalno iskustvo. Pokazalo se na ovom turniru koliko je to važno. Iako je izgubio prvu utakmicu od Bjelorusije, bio je strpljiv i pozitivan. Razgovarali smo prije i poslije svake utakmice, zračio je optimizmom i ulivao ogromnu dozu samopouzdanja. Rekao sam mu uoči posljednjeg meča da mi se mnogo dopada što je toliko samouvjeren, on mi je odgovorio ‘Lazo, kako igrači da mi vjeruju ako kod mene osjete strah’. Moja ideja je da u Savezu imamo što više mladih i ambicioznih trenera kojima novac i slava nisu prioritet, već želja da formiraju što više igrača za našu A reprezentaciju."

Žrijeb za završni turnir Evropskog prvenstva na programu je u ponedjeljak u Budimpešti, a Srbija će biti u prvom šeširu sa reprezentacijama Francuske, Portugala, Republike Irske, Španije, Holandije i Hrvatske (u drugom šeširu su Vels, Italija, Njemačka, Poljska, Engleska, Škotska, Švajcarska i Slovenija).

"Uopšte se ne opterećujem imenima rivala. Veoma je važno da smo kvalitetnim radom i dobrim rezultatima u prethodne dvije godine, stekli privilegiju da u svakom žrijebu budemo među nosiocima. To je odličan preduslov za neki zapaženiji plasman na završnom turniru. Svakako da bismo voljeli da i ova generacija ponovi uspjeh prethodne koja je pod vođstvom Radovana Krivokapića dogurala do polufinala i nesrećno izgubila tek poslije izvođenja penala. Idemo korak po korak. Bitno je da smo maksimalno fokusirani i da pošteno i časno radimo svoj posao. Danas u FSS niko nijednom selektoru ne može da se miješa u izbor igrača, taktiku i bilo šta drugo. To nam je jedino važno i samo takav pristup donosi željeni rezultat."

Utakmice na završnom turniru u Mađarskoj igraće se na sedam stadiona, a zanimljivo je da će dan poslije polufinalnih susreta, na Puškaš Areni u Budimpešti biti odigrana finalna utakmica UEFA Lige Evrope.

"Ne sumnjam da će Mađari ovaj turnir da organizuju na najbolji mogući način. Imali smo priliku da se uvjerimo u kvalitet infrastrukture na njihovim stadionima i drago mi je što će naša djeca već u ovom uzrastu imati mogućnost da osjete atmosferu velikog fudbalskog događaja. Moramo samo da povedemo računa o jednom detalju koji se prethodnih godina pokazao kao očigledan problem. Naime, utisak je da klubovi žure sa prekomandom tih klinaca u seniorske timove. Čim neka selekcija ostvari dobar rezultat na Prvenstvu Evrope, oni ih brže bolje priključe prvoj ekipi i to nije dobro za dalji razvoj njihove karijere. Tamo uglavnom griju klupu i ne dobijaju priliku da iskažu svoj raskošan talenat. Svi koji se bavimo mlađim kategorijama, moramo dobro da razmislimo da li je neki igrač zreo za seniorski nivo ili je bolje da ostane sa svojom generacijom i da kroz utakmice nastavi sa razvijanjem. Čemu tolika žurba, bitno je da ta djeca imaju kontinuitet i što više minuta u nogama."

Turnir u Mađarskoj dobija još više na značaju ako se ima u vidu da je kvalifikacionog tipa za Svjetsko kadetsko prvenstvo u Peruu ove godine.

"Svakako motiv više i fantastičan izazov za ekipu Aleksandra Lukovića. Evropa ima pet mjesta, što znači da plasman u polufinale garantuje učešće na planetarnom šampionatu. Nažalost, Krivokapić nije imao tu sreću, jer turnir u Izraelu nije bio kvalifikacionog karaktera. Nije lako u konkurenciji pet najjačih evropskih selekcija zauzeti jedno od prvih pet mjesta, ali ćemo dati sve od sebe da ostvarimo još jedan veliki podvig", rekao je Lazetić i osvrnuo se još jednom na dramatičnu završnicu utakmice u Poljskoj, gdje su srpski omladinci primili dva gola i ostali bez plasmana na Evropsko prvenstvo.

"Imali smo vođstvo od 2:0 i sve u našim rukama. Nažalost, opet se desilo da ostanemo sa igračem manje i to nas je koštalo poraza. Riječ je o veoma talentovanoj generaciji igrača 2004. godište, većina njih igra u Crvenoj zvezdi, Partizanu, Vojvodini, imamo igrače Milana, Ajaksa, Mančester sitija. Ne smije da im se dogodi da olako dobijaju žute i crvene kartone i da svoju ekipu dovode u bezizlaznu situaciju. Prije šest mjeseci na turniru Ćele Vilotić, posljednju utakmicu protiv Francuske igrali smo bez šest suspendovanih igrača. Sada u Poljskoj isto. Nedopustivo je da odlučujući meč sa domaćinom dočekamo sa 13 fudbalera u protokolu. Šestorica su otpala zbog duplih žutih kartona. Apelovao bih i na klubove da porade na edukaciji igrača. Mi u reprezentaciji nemamo puno vremena na raspolaganju, pripreme su kratke, dva-tri dana i odmah moramo da se posvetimo utakmici. Ne želim da upirem prstom ni u koga, ali je to ozbiljan problem i moramo svi da ga riješimo. Da povedemo računa da se djeca koja obuku opremu državnog tima ponašaju u skladu sa obavezama pravog profesionalca. Ne smiju svoje nezadovoljstvo i lične probleme da manifestuju na način koji cijelu reprezentaciju dovodi u veliki problem."

"Zadatak svih nas iz sportskog sektora Saveza je da radimo na stvaranju profila reprezentativca Srbije. Da te igrače edukujemo i pripremimo da jednog dana budu nosioci igre u A reprezentaciji. U taktičkom smislu, postoje objektivni problemi jer nema svaka selekcija dovoljan broj kvalitetnih igrača na određenim pozicijama da bismo mogli da pratimo i kopiramo model igre A tima. Gudelj je polivelantan igrač i sjajno je odradio zadatak u novoj ulozi koju mu je dodijelio selektor Stojković na mečevima protiv Litvanije i Crne Gore, ali u nekim selekcijama nemamo igrače njegovih karakteristika i moramo da igramo sa četvoricom u zadnjoj liniji. Nije to neki veliki problem. Meni više smetaju neke druge stvari na koje može da se utiče. Dešava se da neki igrači odbijaju poziv u reprezentaciju jer klubovi žele da ih sačuvaju za prvenstvene utakmice. To moramo da promijenimo. Da pošaljemo jasnu poruku da je nacionalni grb nešto najsvetlije i najvažnije. Da nikakva klupska obaveza ili ne daj bože lični interes ne smije da bude ispred onog nacionalnog i reprezentativnog", jasan je direktor mlađih kategorija FSS Nikola Lazetić.