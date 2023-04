Srbijo, djeca su ti opet bez selektora: Potrošena dva ciklusa, nije dobijeno NIŠTA - traže SEDMOG za četiri godine!

Mlada reprezentacija Srbije dobiće sedmog selektora za četiri godine, a u međuvremenu su potrošena neka iskusna trenerska imena.

Mlada reprezentacija Srbije ponovo ostaje bez selektora! Goran "Plavi" Stevanović napušta funkciju koju je "držao" na samo deset mečeva, a najtalentovaniji srpski fudbaleri dobiće novog vođu - čak sedmog za posljednje četiri godine. Ta informacija je alarmantna sama po sebi, ali kada se zagrebe ispod površine mogle bi da se vide još neke veoma loše stvari koje su se desile u tom periodu.

Fudbalska reprezentacije Srbije učestvovala je 2019. godine na Evropskom prvenstvu za mlade. Na tom turniru je ekipu vodio Goran Đorović - trenutno jedan od Piksijevih pomoćnika - a u timu su bili igrači poput Andrije Živkovića, Nikole Milenkovića, Nemanje Radonjića i Luke Jovića. Takmičenje je završeno na posljednjem - 12. mjestu, bez bodova i sa najslabijom gol-razlikom na turniru. Selektor Đorović je otišao odmah poslije turnira i tako završio dvogodišnji mandat, a Srbija je počela da luta.

Za manje od četiri godine Srbija je "potrošila" petoricu stručnjaka, a sada će FSS morati da krene u potragu za šestim selektorom. On će ubrzo preuzeti tim i imaće dovoljno vremena da se pripremi za jesen, kada "orliće" očekuju nove kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Pošto je mlada selekcija propustila kontinentalnu smotru 2021. godine, a propustiće i onu 2023. godine, plasman u Slovačku na Evropsko prvenstvo 2025. godine djeluje kao imperativ.

ŠTA DALJE?

Kao što smo rekli, Srbija naredne jeseni započeti kvalifikacije za Evropsko prvenstvo i u ovom trenutku joj se ne daju prevelike šanse da tamo stigne. "Orlići" su žrijebani iz trećeg šešira i nalaze se u grupi sa Engleskom, Ukrajinom, Sjevernom Irskom, Azerbejdžanom i Luksemburgom. Samo prvoplasirani tim direktno odlazi na turnir, dok će drugoplasirana ekipa igrati baraž i tako probati da stigne do Slovačke.

O tome će Srbija misliti kada dođe vrijeme, sada moraju da se riješe neke druge stvari. Prije svega, izbor novog selektora. Imenovanje novog selektora mlade reprezentacije Srbije biće od presudnog značaja za čitavu generaciju, na čijim leđima se sada nalazi teret i zbog neuspjeha njihovih prethodnika. Jednostavno je - javnost u Srbiji nekada se ponosila mladom reprezentacijom i još postoji dio navijača koji se češće razočaraju zbog neuspjeha u mlađim kategorijama nego kada kiksne seniorski sastav.

Zbog tog napravljenog kulta kakav A timu povremeno fali često smo u prethodne dvije decenije mogli da slušamo "Ma, sve ih treba prebaciti u prvi tim" i "Bar igraju srcem, a ne za pare" od fudbalskih poklonika u Srbiji. Istina, sada sve rjeđe... Na to su djelimično uticali neuspjesi, česte promjene selektora, promjena strukture igrača koji su pozivani i njihovi rani odlasci u inostranstvo, kao i mnogi drugi faktori. Kult koji je postojao nakon blistavih izdanja generacije u kojoj je odbranu držao Bane Ivanović prije više od 15 godine ili one koju je Veljko Paunović odveo na krov svijeta sada se "kruni", a FSS mora da pronađe način da to zaustavi.

KAKAV JE SELEKTOR BIO STEVANOVIĆ?

Sa Goranom Stevanovićem to nije uspjelo. Nekadašnji fudbaler Partizana preuzeo je ekipu u veoma teškom trenutku jer ekipa gotovo da nije imala nikakve šanse da se rezultatski vrati u kvalifikacioni ciklus. Bolni porazi na samom početku izbacili su ih iz trke, Stevanović je pokušao da podmladi ekipu i priprema je za naredne kvalifikacije, ali ni to nije dalo rezultate. Na kraju je Stevanović završio mandat sa tek deset mečeva. Počelo je sa dvije pobjede u kvalifikacijama, na mečevima protiv Sjeverne Makedonije i Jermenije, nastavilo se porazom od Francuske i remijem protiv Farskih Ostrva.

Odigrala je Srbija i šest prijateljskih mečeva tokom Stevanovićevog mandata i na njima je djelovala baš prijateljski. "Orlići" su remizirali protiv Bugarske, ubjedljivo poraženi od Rusije (4:0), pa podijelili plijen sa Kiprom i Sjevernom Makedonijom. Prije nekoliko dana je Italija bila bolja od Srbije u Bačkoj Topoli, a zatim su mladi srpski fudbaleri u Španiji remizirali protiv SAD bez postignutog gola. Istina, savladali su Amerikance nakon boljeg izvođenja penala.

I ništa od toga, reklo bi se iz ove perspektive, nije preveliki grijeh Gorana Stevanovića. U trenutku kada je on preuzeo reprezentaciju rezultat nije bio u prvom planu, a na teret mu se sigurno ne može stavljati neriješen rezultat protiv Kipra u prijateljskom meču. Od njega se tražilo nešto drugo - podmlađivanje ekipe pred novi ciklus - pa je zbog toga čudno što ga neće dočekati na mjestu selektora.

SEDMI SELEKTOR ZA ČETIRI GODINE!

Ali... Kao da je to jedino što je čudno u ovoj priči. Za manje od četiri godine Srbija će dobiti sedmog selektora mlade reprezentacije. Katastrofa tima na Evropskom prvenstvu pod komandom Gorana Đorovića, pa užasan početak narednih kvalifikacija sa Nenadom Milovanovićem na čelu, zatim Ilija Stolica koji je morao da "vadi kestenje iz vatre". Podjednako neuspješan kao Milovanović, ali sa malo većim kreditom na početku narednih kvalifikacija bio je Zvonko Živković, da bi se na klupi U21 reprezentacije kao prelazno rješenje našao i Aleksandar Rogić.

O Stevanoviću smo već sve rekli, a o tome ko će biti sedmi u nizu za manje od četiri godine još ne možemo da pričamo. Tek treba da se vide naredni koraci Fudbalskog saveza Srbije. Jasno je da situacija nije dobra, ali u većini slučajeva iz prethodnih pet godina ispostavilo se da je raskid saradnje bio mnogo bolja odluka nego imenovanje. Taj trend će morati da se zaustavi već u prvom narednom slučaju...