Huawei tvrdi da je ekran Mate X8 telefona čak 90% ravniji, a njegov ugib dubok svega 15 mikrona.

Izvor: Huawei

Huawei je u Kini predstavio Mate X8, novi sklopivi telefon u "fold" formatu. Najveća novina je šarka sa magnetima, kojom Huawei pokušava da riješi najčešću zamjerku na ovakve telefone - ugib koji se vidi i osjeća na sredini unutrašnjeg ekrana.

Unutrašnji ekran sklopivog telefona savija se na istom mestu hiljadama puta, a dosadašnja praksa pokazala je da se usljed toga ugib vremenom produbljuje.

Međutim, kod Mate X8 tanak sloj sa magnetima ispod ekrana povezan je sa šarkom i okvirom, pa ekran pri otvaranju ostaje zategnut. Huawei tvrdi da je ekran zbog čak 90% ravniji, a da razlika u visini na mestu ugiba iznosi svega 15 mikrona.

Izvor: Huawei

Kako studije pokazuju, jagodica ljudskog prsta može da oseti neravnine od čak 0,013 mikrona. Ipak, ostaje da se vidi da li će to i ovde biti slučaj, jer širina samog ugiba možda može biti dovoljna da zbuni naša čula.

Sam unutrašnji ekran je dijagonale 8,2 inča, a spoljni 6,54. Otvoren, telefon je debeo 4,2 milimetra, a zatvoren 8,95, što je primjetno tanje od prošlogodišnjeg Mate X7.

Izvor: Huawei

U to kućište Huawei je smestio bateriju od 6.200 mAh, najveću koju je do sada ugradio u sklopivi telefon. Novi model se puni snagom od 66 W preko kabla i 50 W bežično, pokreće ga Huaweijev procesor Kirin 9050 Pro, koji pokreće HarmonyOS 7.

Cena u Kini je od 12.999 juana, oko 1.780 evra, a prodaja počinje 4. decembra.

Huawei nije rekao da li će i kada Mate X8 stići u Evropu.