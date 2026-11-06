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HONOR iznenadio dizajnom novih telefona: Pomoćni ekran na poleđini, top performanse i 9.000 mAh

HONOR iznenadio dizajnom novih telefona: Pomoćni ekran na poleđini, top performanse i 9.000 mAh

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Honor je otkrio dizajn serije 700 sa pomoćnim ekranom pored kamera, dok nezvanične informacije najavljuju bateriju od 9.000 mAh za Pro model.

honor-700-700-pro-700s-dizajn-ekran-na-poledjini Izvor: Honor

HONOR je u Kini zvanično otkrio dizajn, boje i memorijske konfiguracije svoje predstojeće serije 700, a najveće iznenađenje nalazi se na poleđini uređaja.

Novu liniju čine tri modela - HONOR 700, HONOR 700 Pro i HONOR 700S. Sva tri telefona poseduju kvadratni pomoćni ekran smešten unutar samog modula sa kamerama, što u startu razbija monotoniju današnjih telefona.

Izvor: Honor

Iako zvaničan datum premijere još uvijek nije saopšten, uređaji su već dostupni za prednarudžbine u zvaničnoj onlajn prodavnici u Kini, a puna prezentacija očekuje se do kraja mjeseca.

Proizvođač je potvrdio da će se sva tri modela prodavati u četiri boje: Blue Tone, Cold White, Clear Sky i Pink Mist. Sa prednje strane telefoni izgledaju gotovo identično, sa izuzetno tankim, simetričnim ivicama oko ekrana i malim kružnim otvorom za selfi kameru.

Pored zvaničnog dizajna, internetom već kruže i detaljne tehničke specifikacije.

Izvor: Honor

Prema poslednjim informacijama, osnovni HONOR 700 pokretaće Snapdragon 8s Gen 4, dok snažniji HONOR 700 Pro stiže sa najnovijim Snapdragon 8 Gen 5 čipom. Oba telefona navodno donose periskopsku telefoto kameru sa podrškom za telekonverter.

Ipak, najviše pažnje privlači najjači model u ponudi. HONOR 700 Pro bi prema izvorima trebalo da dobije ekran dijagonale 6,57 inča, glavnu kameru rezolucije 200 MP i ogromnu bateriju kapaciteta 9.000 mAh, što bi mu obezbijedilo autonomiju kakva se rijetko viđa u ovoj klasi uređaja.

Čini se da se postavljanje ekrana na poleđinu telefona pretvara u trend, a prve uređaje sa ovim rješenjem očekujemo uskoro i na ovim prostorima. Podsjećamo, Xiaomi je najavio da će globalna premijera Xiaomi 18 Pro serije biti održana u novembru.

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