Putopis iz Slovenije, u zemlji gdje vino spava 25 metara pod zemljom, a najstariji grad čuva duh Kurenata.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Kada krenete na istok Slovenije, tamo gdje se blagi brežuljci prelivaju u beskrajne redove vinograda, a rijeka Drava tiho iscrtava prirodnu granicu sa Hrvatskom, ulazite u svijet u kojem se istorija meri vijekovima, a kvalitet kapljice decenijama. Ovo putovanje vodilo je pravo u srce Štajerske - u Ormož i Ptuj, mjesta gdje svaki kamen i svaka čaša imaju svoju priču.

Pet spratova ispod zemlje

Prva stanica bio je Ormož, gradić na samoj granici sa Hrvatskom, mjesto koje pamti i burne istorijske trenutke, jer su upravo ovdje 1991. godine ispaljeni prvi meci u ratu. Danas, međutim, ovim krajem vlada potpuni mir, a glavna atrakcija nalazi se duboko ispod površine zemlje.

Vidi opis Vino toliko dobro da za bocu daju i 1.566 €: Zavirite u podrum 25 metara pod zemljom i najstariji grad Slovenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 15 15 / 15 AD

Riječ je o čuvenoj vinariji Puklavec Family Wines, čiji je podrum izgrađen 1967. godine pravi arhitektonski dragulj. Kružnog oblika, skladno uklopljen u pejzaž, spušta se čak 25 metara pod zemlju kroz pet podzemnih nivoa sve do nivoa rijeke Drave, koja je nekada bila povezana sa željezničkom prugom radi lakšeg transporta vina. Dok na gornja dva nivoa dominiraju betonski tankovi, tri najdublja nivoa čuvaju dušu vinarije: masivne bačve od slavonskog hrasta, koje odišu starinskim šarmom i vrhunskim zanatskim umijećem.

Brojke ovdje govore same za sebe: vinarija raspolaže sa 500 hektara sopstvenih vinograda i otkupljuje grožđe sa još 100 hektara, a u rekordnim godinama proizvodili su i do pet miliona litara vina. Koliko su uspješni potvrđuje i 2026. godina, u kojoj su ponijeli titulu Vinara godine na ocenjivanju Vino Slovenija Gornja Radgona, ali i osvojili platinastu medalju na prestižnom svjetskom takmičenju Decanter World Wine Awards.

Vidi opis Vino toliko dobro da za bocu daju i 1.566 €: Zavirite u podrum 25 metara pod zemljom i najstariji grad Slovenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 10 10 / 10

Boca od 1.566 evra i ocjena 100/100

Šetnja kroz njihov arhivski podrum pravi je vremeplov. U tamnim policama odmaraju boce koje datiraju još iz 1956. godine, dok titulu najskupljeg drži Beli pinot iz 1959. godine, čija je vrednost procenjena na nevjerovatnih 1.566 evra. Posebnu pažnju privukla je i arhivska boca iz 1993. godine sa žutom etiketom, vino staro 33 godine koje je osvojilo maksimalnih 100 od 100 poena.

Male vinske tajne koje svaki ljubitelj ovog pića treba da zna:

Zašto postoji udubljenje na dnu flaše? Takozvani "punt" ne služi samo za lakše sipanje - nalazi se na boljim vinima i penušavcima kako bi boca bolje podnela pritisak ugljen-dioksida.

Takozvani "punt" ne služi samo za lakše sipanje - nalazi se na boljim vinima i penušavcima kako bi boca bolje podnela pritisak ugljen-dioksida. Pluta ili navoj? Sveža vina koja se piju mlada zatvaraju se navojnim zatvaračem, dok ona namenjena odležavanju i starenju obavezno dobijaju prirodnu plutu.

Sveža vina koja se piju mlada zatvaraju se navojnim zatvaračem, dok ona namenjena odležavanju i starenju obavezno dobijaju prirodnu plutu. Šifra na etiketi: Njihova čuvena linija Seven Numbers na boci krije broj parcele sa koje grožđe dolazi, dok krunu ponude predstavlja njihovo najbolje vino pod nazivom "34".

Put nas je dalje odveo vinskom cestom između Svetinja i Jeruzalema do Zidanice Malek. Ovaj nadsvođeni podrum ukopan u zemlju čuva ogromnu vinsku presu, ali i kućnu kapelu sa baroknom freskom Uznesenja Blažene Device Marije iz prve polovine 18. vijeka. Degustacija vina na terasi sa koje puca pogled na nepregledne vinograde trenutak je koji se dugo pamti.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Ptuj: Najstariji slovenački grad i dom Kurenata

Samo dvadesetak minuta vožnje dalje leži Ptuj, grad koji sa okolinom broji oko 24.000 stanovnika i nosi titulu najstarijeg grada u Sloveniji. Ovdje je sve "najstarije" - od prve vinarije i pozorišta, do bogate istorije koja mu je donijela i prestižno priznanje: Ptuj je proglašen gradom najbolje kulturne zaostavštine u Evropskoj uniji za 2026. godinu.

Šetnja popločanim ulicama vodi do glavnog trga i Crkve Svetog Đorđa, ispred koje se redovno održavaju koncerti na otvorenom, dok Ptujski dvorac iznad grada čuva muzej sa neprocjenjivim zbirkama.

Vidi opis Vino toliko dobro da za bocu daju i 1.566 €: Zavirite u podrum 25 metara pod zemljom i najstariji grad Slovenije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 14 14 / 14

Naravno, posjeta ovom kraju ne može da prođe bez odlaska u restoran tradicionalne kuhinje Rozika, gdje je apsolutni specijalitet čuveno ptujsko pohovano pile - hrskavo, sočno i pripremljeno po recepturi koja se prenosi generacijama.

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Ipak, ono po čemu je Ptuj najpoznatiji u svetu jesu Poklade (Kurentovanje) - drevni običaj tjeranja zime koji počinje 2. i 3. februara i traje sve do 46 dana pred Uskrs. Glavne zvijezde ovog festivala su Kurenti, mistične figure odjevene u teška ovčija krzna, sa velikim maskama i zvonima oko struka, čiji je zadatak da bukom i skakanjem otjeraju zimu i prizovu proleće. Iako se danas sreću širom regiona, oni jedini, originalni Kurenti potiču upravo iz Ptuja.

Pogledajte kako to izgleda:

Slovenija je još jednom pokazala da njena ljepota nije samo u Alpima i moru, već u ovoj tihoj, gostoljubivoj ravnici i brežuljcima, gdje se tradicija ne čuva samo u muzejima, već se živi svakog dana, uz dobru trpezu i čašu vrhunskog vina.

Pogledajte još slika čarobmog Ptuja: