Dok se kod nas smjenjuju mraz, kiša i niske temperature, u pojedinim dijelovima svijeta i dalje možete uživati u suncu, toplom moru i pravom ljetnom odmoru. Ovo je sedam destinacija idealnih za bijeg od zime.

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Dok se kod nas tokom decembra, januara i februara smjenjuju hladni dani, jutarnji mraz i temperature oko nule, postoje dijelovi svijeta u kojima je u isto vrijeme moguće da uživate u suncu, plažama i temperaturama višim od 25 stepeni. Za one kojima zima teško pada i koji bi najradije zamijenili debele jakne laganom odjećom, putovanje u toplije krajeve može da bude savršen način da naprave predah od hladnog vremena.

Od egzotičnih ostrva u Indijskom okeanu do popularnih ljetovališta na obali Crvenog mora, izbor je veliki, a svaka destinacija nudi drugačije iskustvo. Neka mjesta idealna su za potpuno opuštanje uz more, dok druga pružaju priliku da se istražuju gradovi, upoznaju nove kulture i uživa u aktivnom odmoru.

Ako već razmišljate o tome da ove zime pobjegnete iz hladne Srbije, izdvojili smo sedam destinacija na kojima možete da pronađete sunce čak i kada je kod nas minus.

1. Zelenortska Ostrva - sunčane plaže usred Atlantika

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Zelenortska Ostrva, smještena uz zapadnu obalu Afrike, odličan su izbor za sve koji žele da zimu zamijene prijatnim temperaturama i dugim pješčanim plažama. Posebno je popularno ostrvo Sal, na kojem se nalazi ljetovalište Santa Marija, poznato po tirkiznoj vodi, bijelom pijesku i opuštenoj atmosferi.

Tokom zimskih mjeseci dnevne temperature uglavnom se kreću oko 24 do 25 stepeni, pa je vrijeme pogodno za boravak na plaži, šetnje uz obalu i različite vodene aktivnosti. Ljubitelji aktivnog odmora mogu da isprobaju jedrenje na dasci i kajtsurfing, dok oni koji žele mirniji odmor mogu da uživaju u restoranima i lokalnim specijalitetima.

2. Hurgada - bijeg na obalu Crvenog mora

Egipat je već godinama jedna od popularnih destinacija za odmor tokom hladnijeg dijela godine, a Hurgada je posebno zanimljiva zbog velikog broja hotela, uređenih plaža i mogućnosti za različite izlete.

Tokom decembra i januara dnevne temperature često dostižu oko 22 do 23 stepena, dok u februaru mogu da budu nešto više. Iako ovo nije tropska vrućina, vrijeme je uglavnom prijatno za sunčanje, šetnje i istraživanje okoline. Crveno more privlači ljubitelje ronjenja i posmatranja podvodnog svijeta, a organizuju se i izleti brodom do obližnjih ostrva.

Hurgada je dobar izbor za one koji žele da pobjegnu od evropske zime, a pritom ne planiraju putovanje na drugi kraj svijeta.

3. Dubai - spoj plaža, luksuza i gradskih atrakcija

Vidi opis Zaboravite na hladnoću i debele jakne: Sedam destinacija na kojima možete da uživate u ljetu usred zime Na ulicama Dubaija, koje su oduvek bile prepune turista, sada može da se sretne tek poneki prolaznik. Dubai je opustošen, rat na Bliskom istoku učinio je svoje. Mlada Ruskinja sebe opisuje kao profesionalku koja prodaje svoje telo i veštine. Dubai Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Aerial Viewer/Shutterstock Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kirill Neiezhmakov/Shutterstock Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Sven Hansche/Shutterstock Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Sven Hansche/Shutterstock Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Drone Film Artist/Shutterstock Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: x.com/Sandy Cee Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Frank Nowikowski / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Frank Nowikowski / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Realy Easy Star/Tullio Valente / Alamy / Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Shutterstock.com/frantic00 Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Shutterstock Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Shutterstock/AzharRana Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Shutterstock/India_Travelgram Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Ahmed RAMAZAN / AFP / Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: SCREENSHOT YOUTUBE/URB Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: YouTube/screenshot/BG tourism Br. slika: 20 20 / 20

Dubai je jedna od destinacija koja je posebno privlačna upravo tokom zime. Dok su ljetnji mjeseci u ovom gradu poznati po ekstremno visokim temperaturama, od decembra do februara vlada znatno prijatnija klima, sa dnevnim temperaturama koje se uglavnom kreću između 24 i 26 stepeni.

To je idealan period za uživanje na plažama, obilazak poznatih znamenitosti, šetnje uz marinu i istraživanje brojnih restorana i tržnih centara. Turisti mogu da posjete Burdž Kalifu, prošetaju popularnom četvrti Dubai Marina ili se odluče za izlet u pustinju.

Prednost Dubaija je i to što nudi mnogo više od klasičnog ljetovanja. U jednom danu moguće je da provedete nekoliko sati na plaži, a zatim da istražujete savremenu arhitekturu i uživate u bogatoj gastronomskoj ponudi.

4. Phuket - tropski raj na Tajlandu

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Za one koji žele prave tropske temperature, Phuket je jedna od najzanimljivijih destinacija za zimsko putovanje. Najveće tajlandsko ostrvo poznato je po dugim pješčanim plažama, zelenim predjelima, živopisnim pijacama i bogatom noćnom životu.

Decembar, januar i februar spadaju u najpovoljniji period za posjetu ovom dijelu Tajlanda. Temperature se uglavnom kreću oko 31 do 33 stepena, a vremenski uslovi su znatno stabilniji nego tokom kišne sezone.

Među najpoznatijim plažama izdvajaju se Patong, Kata i Karon, dok su popularni i izleti do okolnih ostrva. Posjetioci mogu da istražuju lokalne hramove, probaju tradicionalnu tajlandsku hranu i upoznaju potpuno drugačiji način života.

5. Zanzibar - bijele plaže i toplo Indijsko more

Vidi opis Zaboravite na hladnoću i debele jakne: Sedam destinacija na kojima možete da uživate u ljetu usred zime Red colobus, endemna vrsta majmuna koja se moze naći samo na Zanzibaru. Ovaj mališa je slikan u Jozani nacionalnom parku. Stowntown, glavni grad Zanzibara, je poznat po svojim "vratima", arapskog ili indijskog stila, od kojih su mnoga restaurirana i pod zaštitom UNESCO-a. Džinovske kornjače na "Prison island-u", neku su stare i preko 200 godina. Ilustracija Oktobar i novembar su meseci sa najviše sunčanih dana na Zanzibaru. Zemljani putevi nisu retkost na ovom ostrvcetu, a jedno od glavnih prevoznih sredstava su bicikl i motocikl. Motocikl se na svahiliju kaze Pikipiki. :). Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MONDO Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Marija Ristić Br. slika: 17 17 / 17

Zanzibar je destinacija koja se često nalazi na listama najljepših tropskih ostrva, a zimski mjeseci predstavljaju jedan od najboljih perioda za posjetu. Smješten uz obalu Tanzanije, ovaj arhipelag poznat je po bijelim pješčanim plažama, palmama i kristalno čistoj vodi.

U januaru i februaru temperature često prelaze 30 stepeni, pa je ovo odličan izbor za sve koji žele da usred evropske zime uživaju u pravom ljetnjem vremenu. Među najpoznatijim mjestima za odmor izdvajaju se Nungwi i Kendwa, čije su plaže posebno popularne među turistima.

Zanzibar, međutim, nije samo destinacija za ležanje na plaži. Posjetioci mogu da istraže Stone Town, istorijski dio glavnog grada koji je poznat po uskim ulicama, starim zgradama i mješavini afričkih, arapskih i evropskih uticaja. Tu su i izleti do plantaža začina, po kojima je ostrvo posebno poznato.

6. Maldivi - odmor na ostrvima kao sa razglednice

Vidi opis Zaboravite na hladnoću i debele jakne: Sedam destinacija na kojima možete da uživate u ljetu usred zime Maldivi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Geyres Christophe/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Ivan Andrejić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Sergi Reboredo / VWPics / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Lost LeBlanc/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube/Lost LeBlanc/Printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Maldives Floating City Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Maldives Floating City Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Maldives Floating City Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Maldives Floating City Br. slika: 10 10 / 10

Maldivi su sinonim za tropski odmor, a za mnoge putnike predstavljaju destinaciju iz snova. Arhipelag u Indijskom okeanu čine brojna ostrva okružena tirkiznim lagunama, koralnim grebenima i bijelim pješčanim plažama.

Period od decembra do aprila uglavnom se smatra najpovoljnijim za posjetu, jer tada traje sušniji dio godine. Temperature se najčešće kreću oko 28 do 30 stepeni, a uslovi su pogodni za kupanje, ronjenje i istraživanje podvodnog svijeta.

Poseban doživljaj predstavljaju vile izgrađene iznad vode, privatne plaže i restorani sa pogledom na okean. Iako Maldivi važe za luksuznu destinaciju, postoje i lokalna ostrva na kojima je moguće pronaći pristupačniji smještaj i upoznati svakodnevni život stanovnika.

7. Goa - indijska destinacija za ljubitelje sunca

Izvor: saiko3p/Shutterstock

Na zapadnoj obali Indije nalazi se Goa, savezna država poznata po dugim plažama, tropskoj klimi i zanimljivom spoju indijske i portugalske kulture. Zbog toplog i uglavnom suvog vremena tokom zimskih mjeseci, predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da pobjegnu od hladnoće.

Od decembra do februara temperature se uglavnom kreću oko 30 do 32 stepena, a kiše su znatno rjeđe nego tokom ljetnjeg monsunskog perioda. Među popularnim mjestima za odmor izdvajaju se Palolem, Baga i Anjuna.

Osim kupanja i sunčanja, Goa nudi mogućnost obilaska istorijskih crkava, lokalnih pijaca, tradicionalnih restorana i živopisnih obalnih naselja. Posebno je zanimljiva zbog svog kulturnog nasljeđa, koje se ogleda u arhitekturi, kuhinji i načinu života.