Škotska prestonica našla se među najboljim gradovima svijeta, a stanovnici posebno hvale kvalitet svakodnevnog života, zelenilo i mogućnost da za kratko vrijeme pobjegnu iz gradske vreve.

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Ako biste mogli da birate grad u kojem ćete da živite, šta bi vam bilo najvažnije? Dobra plata, bezbjednost, zelenilo, kulturni sadržaji ili blizina prirode? Upravo spoj ovih faktora sve više određuje koliko je neko mjesto privlačno za život, a najnovija lista magazina Time Out pokazala je da se jedan evropski grad posebno izdvaja.

Riječ je o Edinburgu, prijestonici Škotske, koji je zauzeo treće mjesto na svjetskoj listi najboljih gradova za 2026. godinu. Kada je riječ o evropskim destinacijama, našao se ispred Londona i drugih velikih metropola, što ga čini najbolje rangiranim evropskim gradom na ovoj listi.

Iza rangiranja stoji istraživanje u kojem je učestvovalo više od 24.000 stanovnika iz 150 gradova širom svijeta, uz glasove više od 100 stručnjaka i saradnika magazina Time Out. Ispitanici su ocjenjivali različite aspekte svakodnevnog života, od hrane, kulture i noćnog provoda do pristupačnosti, sreće i osjećaja zajedništva.

Grad u kojem svakodnevica donosi zadovoljstvo

Jedan od najzanimljivijih podataka odnosi se na raspoloženje stanovnika. Čak 91 odsto ispitanika iz Edinburga izjavilo je da im svakodnevni život u ovom gradu donosi radost. To je jedan od najboljih rezultata u istraživanju i pokazuje da se kvalitet života ne mjeri samo visinom primanja ili brojem sadržaja koje neko mjesto nudi.

Posebno se izdvaja i mogućnost da se grad istražuje pješke. Edinburg je kompaktan, a njegovo istorijsko jezgro može da se obiđe tokom jednog dana. To znači da mnoge svakodnevne obaveze, odlazak na posao, kafu ili druženje ne moraju nužno da podrazumijevaju sate provedene u automobilu ili javnom prevozu.

Zelenilo je još jedan od razloga zbog kojih stanovnici vole svoj grad. Parkovi i otvoreni prostori važan su dio urbanog života, a čak 94 odsto ispitanika pozitivno je ocijenilo ponudu hrane u gradu. Nije zanemarljivo ni to što Edinburg ima bogatu gastronomsku scenu, brojne restorane i pabove, ali i kulturne sadržaje koji privlače posjetioce iz cijelog svijeta.

Planine, more i priroda na dohvat ruke

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Ono što Edinburg čini posebno zanimljivim jeste njegov položaj. Grad ima spoj istorijske arhitekture, urbanog života i prirodnih pejzaža, pa stanovnici ne moraju da putuju daleko kako bi promijenili okruženje.

U samom gradu nalazi se Artur's Seat, ugašeni vulkan i jedno od najpoznatijih mjesta za šetnju i planinarenje, sa kojeg se pruža pogled na čitavu prijestonicu. Tu su i brojni parkovi i zelene površine, dok se do obale i plaža u okolini može stići relativno brzo.

Za one koji žele ozbiljniji izlet, škotski pejzaži nude planine, jezera i obalu koja izgleda kao sa razglednice. Upravo ta mogućnost da se nakon radnog dana ili tokom slobodnog vikenda pobjegne u prirodu predstavlja jednu od velikih prednosti života u ovom dijelu Ujedinjenog Kraljevstva.

Grad festivala, kulture i istorije

Edinburg nije samo mjesto za miran život i šetnje. Tokom godine organizuje se veliki broj kulturnih manifestacija, a posebno je poznat po međunarodnim festivalima koji tokom ljeta pretvaraju grad u veliku pozornicu. Istorijski centar, zamak koji dominira gradskim pejzažom, muzeji, galerije i pozorišta daju mu poseban karakter. Uz tradicionalne pabove i savremene restorane, grad uspijeva da spoji istoriju i moderan način života.

Naravno, visoko mjesto na listi ne znači da je život u Edinburgu bez nedostataka. Troškovi stanovanja i svakodnevni izdaci važni su faktori koje bi svako ko razmišlja o preseljenju morao da uzme u obzir. Ipak, rezultati istraživanja pokazuju da stanovnici u velikoj mjeri uživaju u svom gradu.

Zanimljivo je i da je prvo mjesto na svjetskoj listi zauzeo Melburn u Australiji, dok je drugo pripalo Šangaju u Kini. London se našao na četvrtoj poziciji, a među prvih deset su još Njujork, Kejptaun, Meksiko Siti, Bangkok, Seul i Tokio.

Edinburg je tako postao evropski predstavnik sa najboljim plasmanom, a rezultati pokazuju da za kvalitetan život nisu presudni samo veličina grada i poslovne mogućnosti. Važno je i koliko se ljudi u njemu dobro osjećaju, koliko lako organizuju svakodnevicu i da li im je priroda dovoljno blizu da u njoj mogu da uživaju kad god požele.

(Mondo)