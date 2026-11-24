Novo istraživanje obuhvatilo je više od 180 gradova i 41 pokazatelj bezbednosti. Pogledajte gde je najbezbednije živeti, a koji gradovi su na dnu liste.

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Bezbjednost je jedan od najvažnijih faktora prilikom izbora mjesta za život, a na nju ne utiče samo stopa kriminala. Finansijska stabilnost, rizik od prirodnih katastrofa i mogućnost da se svakodnevni život odvija bez većih neizvjesnosti takođe igraju važnu ulogu. Novo istraživanje otkrilo je koji su gradovi najbezbjedniji, ali i koji se nalaze na samom dnu liste u 2026. godini.

Prema analizi koju je objavio portal Visual Capitalist, a koja se zasniva na podacima istraživačke platforme WalletHub, bezbjednost je procjenjivana u više od 180 gradova, kroz čak 41 različit pokazatelj.

Rezultati su pokazali da se na vrhu liste nalaze gradovi koji možda nisu prvi izbor kada razmišljamo o najpoznatijim svjetskim destinacijama, dok su se na suprotnoj strani našla i neka velika urbana središta.

Ovo su najbezbjedniji gradovi u 2026. godini

Prvo mjesto zauzeo je Overland Park u saveznoj državi Kanzas, sa ukupnom ocjenom od 70,19 poena od mogućih 100. Riječ je o predgrađu Kanzas Sitija koje se posebno istaklo po niskom nivou kriminala i dobroj finansijskoj sigurnosti stanovnika.

Prema podacima navedenim u analizi, tokom 2025. godine zabilježeno je svega 166 nasilnih krivičnih djela na 100.000 stanovnika, što je približno polovina nacionalnog prosjeka. Grad tokom iste godine nije zabilježio nijedno ubistvo.

Na drugom mjestu našao se Virdžinija Bič u Virdžiniji, sa 69,39 poena, dok je treću poziciju zauzeo Bojsi u Ajdahu, sa 68,59 poena.

Među deset najbezbjednijih našli su se i Jonkers, Medison, Honolulu, Fremont, Sijuks Fols, Port Sent Lusi i Čendler.

Deset najbezbjednijih gradova:

1. Overland Park 70,19 poena

2. Virdžinija Bič 69,39 poena

3. Bojsi 68,59 poena

4. Jonkers 68,23 poena

5. Medison 68,12 poena

6. Honolulu 67,62 poena

7. Fremont 67,52 poena

8. Sijuks Fols 67,44 poena

9. Port Sent Lusi 65,01 poena

10. Čendler 64,83 poena

Zanimljivo je da se među deset najbolje rangiranih nalazi i Honolulu, koji je tokom 2025. godine zabilježio pad ukupnog broja prijavljenih krivičnih djela od 16,6 odsto.

Ovi gradovi su na drugom kraju liste

Dok se pojedini gradovi izdvajaju po visokim ocjenama bezbjednosti, drugi se suočavaju sa ozbiljnim izazovima. Na posljednjem mjestu našao se Nju Orleans. Među deset najlošije rangiranih našli su se i Memfis, Filadelfija, Detroit, Džeksonvil, Hjuston, Klivlend i Sent Luis.

Deset najlošije rangiranih gradova:

1. Nju Orleans 30,66 poena

2. Baton Ruž 34,20 poena

3. Baltimor 36,70 poena

4. Memfis 37,68 poena

5. Filadelfija 38,96 poena

6. Detroit 39,47 poena

7. Džeksonvil 39,61 poen

8. Hjuston 39,93 poena

9. Klivlend 41,17 poena

10. Sent Luis 42,22 poena

Posebno se izdvaja Luizijana, čija su dva grada, Nju Orleans i Baton Ruž, zauzela posljednje dvije pozicije. Pored problema sa nasilnim kriminalom, ova mjesta izložena su i rizicima od uragana i poplava, što dodatno utiče na finansijsku sigurnost stanovnika.

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Nju Orleans je tokom 2025. godine imao stopu ubistava približno osam puta veću od nacionalnog prosjeka, uprkos tome što je zabilježen pad nasilja.

Ipak, loš plasman ne znači nužno da se bezbjednosna situacija u nekom gradu pogoršava. Baltimor je, na primjer, tokom 2025. godine zabilježio najmanji broj ubistava u posljednjih skoro 50 godina, ali se i dalje nalazi pri dnu ukupne liste.

Bezbjednost nije samo pitanje kriminala

Ono što ovo istraživanje čini posebno zanimljivim jeste činjenica da se gradovi nisu rangirali isključivo na osnovu broja krivičnih djela.

Analiza obuhvata 41 pokazatelj koji se odnosi na ličnu bezbjednost, finansijsku sigurnost i rizike od prirodnih katastrofa. To znači da na konačnu ocjenu utiču i ekonomske okolnosti, kao i mogućnost da stanovnici budu pogođeni ekstremnim vremenskim nepogodama.

Upravo zato grad koji bilježi napredak u smanjenju kriminala ne mora automatski da zauzme visoku poziciju na listi. Bezbjednost je mnogo širi pojam, a kvalitet života zavisi od kombinacije različitih faktora.

(MONDO)